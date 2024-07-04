У певца Стаса Пьехи без вести пропал отец

Российский певец Стас Пьеха заявил о пропаже отца Пятраса Герулиса в Литве. Об этом артист поделился в интервью Лауре Джугелии на YouTube-канале, сообщает Zakon.kz.

Артист уточнил, что на протяжении нескольких лет переводил своему папе некоторую сумму денег.

Но, как отмечено в публикации издания "Газета.ru", в один момент участнику проекта "Фабрика звезд" сообщили, что деньги до него не доходят.

"Я стал искать отца, отец пропал. Мы его не можем теперь найти. Я связывался с соседями, они не в курсе. Это Литва, там никого не осталось. Мы уже наводили справки, пытались, он пропал". Стас Пьеха

Также Пьеха добавил, что последний раз общался с отцом пару лет назад.

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