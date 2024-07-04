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У певца Стаса Пьехи без вести пропал отец

У певца Стаса Пьехи без вести пропал отец, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 12:10 Фото: Instagram/wolfieha
Российский певец Стас Пьеха заявил о пропаже отца Пятраса Герулиса в Литве. Об этом артист поделился в интервью Лауре Джугелии на YouTube-канале, сообщает Zakon.kz.

Артист уточнил, что на протяжении нескольких лет переводил своему папе некоторую сумму денег.

Но, как отмечено в публикации издания "Газета.ru", в один момент участнику проекта "Фабрика звезд" сообщили, что деньги до него не доходят.

"Я стал искать отца, отец пропал. Мы его не можем теперь найти. Я связывался с соседями, они не в курсе. Это Литва, там никого не осталось. Мы уже наводили справки, пытались, он пропал".Стас Пьеха

Также Пьеха добавил, что последний раз общался с отцом пару лет назад.

Ранее стало известно, что российская телеведущая Яна Рудковская попала в центр внимания общественности из-за своего выступления на очередном гламурном мероприятии. Как оказалось, светская львица отчитала организаторов вечеринки.

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