Стас Пьеха рассказал о том, каково быть наркозависимым

Российский певец Стас Пьеха не скрывает, что в свое время страдал от наркотической зависимости. Теперь 44-летний артист является владельцем реабилитационного центра и пытается помочь тем, кто столкнулся с той же проблемой, сообщает Zakon.kz.

По информации Lady.mail.ru, исполнитель песен не скрывает, что этот бизнес вряд ли можно назвать прибыльным, но заниматься чем-то другим Пьеха не намерен, так как считает своей миссией спасать людей от пагубного пристрастия, которому сам когда-то был подвержен.

"Да, наркология действительно не самый прибыльный бизнес, зато это бизнес, в котором я хорошо соображаю, ведь то, как и чем лечить зависимость, я узнал на собственном опыте. Для меня это дело не источник заработка, а некое оправдание моего существования на этом свете, возмещение ущерба тем, с кем я употреблял и волей-неволей посвятил в употребление, а также, как я уже сказал, гарант моей "чистоты", – рассуждает певец в беседе с журналистами.

Также Пьеха полностью согласен с мнением о том, что бывших наркоманов не бывает. Сам он старается вести здоровый образ жизни и не вспоминать о том, с какими проблемами сталкивался в прошлом.

"Зависимость – это психиатрия, сродни биполярному расстройству и другим формам заболеваний. И без терапии от нее не избавиться. Надо, как говорит великая женщина в наркологии, врач-реабилитолог Валентина Новикова, ежедневно тестировать реальность. Потому что голова зависимого человека устроена так, что чем она умнее, тем хитрее обманывает этого же человека. И да, бывших наркоманов действительно не бывает, но бывают "чистые" по 30, 40 и 50 лет", – отметил Стас.

Сейчас артист много работает – выпускает песни, гастролирует, принимает участие в различных шоу.

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