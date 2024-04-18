Стас Михайлов осуществил мечту 76-летней поклонницы

Популярный эстрадный певец Стас Михайлов пригласил пенсионерку из небольшого городка, покорившую интернет танцами под его песни, на концерт в Москву, сообщает Zakon.kz.

Предыстория была такова.

Как оказалось, в Орле проживает самая преданная фанатка артиста. 76-летняя Любовь Ивановна уже 30 лет слушает песни любимого исполнителя. Но посетить его концерт у ней нет возможности. Родственники решили хоть немного приблизить фанатку к мечте и на день рождения пригласили аниматора в образе любимого певца.

Журналисты Telegram-канала Mash связались с певцом. Он не просто ответил на вопросы, но и записал видео. В своем обращении Михайлов заявил, что был приятно удивлен и пригласил женщину на концерт в Москву. Кроме того, пообещал все организовать.



Ранее Zakon.kz рассказывал о танцующей бабушке, покорившей певца Сергея Лазарева. Оказалось, что бабушку зовут Лидия Уляшева. Ей 65 лет. Женщина живет в Усть-Куломе, но ради концертов артистов уже три года ездит в Сыктывкар. Позже стало известно о жутких условиях жизни диско-бабушки. Но Лазарев не остался в стороне. Он приобрел поклоннице квартиру.