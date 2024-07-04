Димаш Кудайберген рассказал, о чем говорил с генсеком ООН в Астане

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген поделился информацией о том, что 4 июля в Астане встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает Zakon.kz.

Певец рассказал, что имел честь встретиться с генсеком ООН в качестве посла доброй воли Международной организации по миграции (МОМ).

Кудайберген и Гутерриш "обсудили жизненно важные вопросы миграции". Популярный казахстанец поделился с иностранным гостем тем, что решительно поддерживает это дело.

"Г-н Антониу Гутерриш подчеркнул, что моя музыка, охватывающая миллионы людей по всему миру, может защищать права человека и повышать столь необходимую осведомленность. Я благодарен за возможность использовать свой талант, чтобы что-то изменить", – сообщил также в своем Instagram исполнитель.

Отметим, что накануне, 3 июля Димаш Кудайберген выступил перед лидерами Китая и Казахстана. А сегодня, 4 июля поделился фотографиями с Си Цзиньпином.



15 февраля 2024 года сообщалось, что Димаш Кудайберген стал региональным послом доброй воли МОМ.