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Димаш Кудайберген опубликовал фото с Си Цзиньпином

Димаш Кудайберген опубликовал фото с Си Цзиньпином, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 13:29 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Сегодня, 4 июля 2024 года, казахстанский певец Димаш Кудайберген разместил снимок со встречи с лидером Китая, а также рассказал о выступлении перед важными гостями в Астане, сообщает Zakon.kz.

Публикация размещена на личной странице артиста в Instagram.

"Дорогие друзья! Вчера выступал перед лидерами Китая и Казахстана. Я исполнил на китайском языке песню "Жасмин", которая важна для всех в Поднебесной. Я благодарю господина Си Цзиньпина за уважение к моему творчеству, оно имеет для меня особое значение".Димаш Кудайберген

Комментаторы поздравили своего кумира и задали пару вопросов.

  • Димаш, красавчик! Один делаешь больше, чем все министерство культуры. Береги себя. Ты нужен миру.
  • Поздравляем от всей души и очень гордимся тобой! Ты этого достоин, как никто другой. Высокого полета тебе!
  • Молодец! А исполнение можно будет посмотреть?!
  • Герб Казахстана, гимн Казахстана, флаг Казахстана и .... Димаш! Четыре символа.
  • Это большая, конечно, честь, – пишет армия восхищенных поклонников.

Напомним, что председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Астану 2 июля 2024 года. Его торжественно в аэропорту встретил Касым-Жомарт Токаев.

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Кроме того, ранее Кудайберген принял участие в проекте китайского телеканала CGTN "Идеи меняют", где раскрыл детали знакомства с лидером Китая.

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