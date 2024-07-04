Димаш Кудайберген опубликовал фото с Си Цзиньпином

Сегодня, 4 июля 2024 года, казахстанский певец Димаш Кудайберген разместил снимок со встречи с лидером Китая, а также рассказал о выступлении перед важными гостями в Астане, сообщает Zakon.kz.

Публикация размещена на личной странице артиста в Instagram.

"Дорогие друзья! Вчера выступал перед лидерами Китая и Казахстана. Я исполнил на китайском языке песню "Жасмин", которая важна для всех в Поднебесной. Я благодарю господина Си Цзиньпина за уважение к моему творчеству, оно имеет для меня особое значение". Димаш Кудайберген

Комментаторы поздравили своего кумира и задали пару вопросов.

Димаш, красавчик! Один делаешь больше, чем все министерство культуры. Береги себя. Ты нужен миру.

Поздравляем от всей души и очень гордимся тобой! Ты этого достоин, как никто другой. Высокого полета тебе!

Молодец! А исполнение можно будет посмотреть?!

Герб Казахстана, гимн Казахстана, флаг Казахстана и .... Димаш! Четыре символа.

Это большая, конечно, честь, – пишет армия восхищенных поклонников.

Напомним, что председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Астану 2 июля 2024 года. Его торжественно в аэропорту встретил Касым-Жомарт Токаев.

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Кроме того, ранее Кудайберген принял участие в проекте китайского телеканала CGTN "Идеи меняют", где раскрыл детали знакомства с лидером Китая.