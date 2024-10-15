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"Стекловата": Дима Билан удивил поклонников обзором на шоколад из Дубая

Дима Билан обзор шоколад, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 10:14 Фото: Instagram/bilanofficial
42-летний российский певец Дима Билан порадовал поклонников новым видео. Артист разместил обзор на популярнейший дубайский шоколад, сообщает Zakon.kz.

Ролик исполнитель хита "Невозможное возможно" опубликовал 14 октября 2024 года на странице в Instagram.

"Скуфий обзор на популярный шоколад. После многодневного тура, джетлага и двух рабочих дней и ночей на голосе – когда уже ум за разум! Да, и справедливости ради, шоколад действительно вкусный!" – говорится в описании.

Впрочем, во время дегустации Билан пошутил, что шоколад выглядит сомнительно.

"Говорят, какое-то счастье привалило. Попробуем, а то все с ума сходят. Хрустит. Стекловата. Очень вкусно", – добавил он.

Комментаторов рассмешил обзор от кумира.

  • Самый классный обзор на этот шоколад.
  • Сделали мой день.
  • Это вкусно, но не то, чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно.
  • Дима, я вас обожаю.
  • У меня была такая же реакция.

Нашлись и любители шоколада из Казахстана, отметив: "Самый вкусный – это казахстанский шоколад".

Росту популярности дубайского шоколада в 2024 году поспособствовали блогеры, которые стали снимать все больше видеороликов с десертом. Как отмечают нутрициологи, этот шоколад – результат идеального маркетинга, а не уникальных вкусовых качеств.

Неделей ранее 70-летний эстрадный композитор Игорь Крутой разместил пост, в котором расхвалил 42-летнего народного артиста России Диму Билана. Крутой также рассказал немного о новом совместном проекте, после чего обратился с вопросом к публике.

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