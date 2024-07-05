Дильназ Ахмадиева предстала перед фанатами в роли ведущей прогноза погоды
Фото: Instagram/dilnaz_akhmadiyeva
Заслуженный деятель Казахстана Дильназ Ахмадиева 5 июля поделилась с фанатами архивным видео 23-летней давности, сообщает Zakon.kz.
На своей странице в Instsgram певица выложила кадры, на которых она ведет прогноз погоды на телеканале "Хабар".
"Прогноз погоды на канале "Хабар". 2001 год. Жизнь так скоротечна. Любите. Берегите и благодарите", – написала она под постом.
Стоит отметить, это был праздничный выпуск в честь 8 марта.
Поклонники заметили, что на кадрах артистка совсем молодая. Они оставили в комментариях множество комплиментов:
- Какая миленькая, как всегда красатулька.
- Какая хорошенькая!
- Волшебная.
- Как была красоткой, так и осталась красоткой.
Ранее Дильназ Ахмадиева записала песню в память о погибшей Салтанат Нукеновой. Отрывок композиции она опубликовала 30 июля 2024 года на странице в Instagram.
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