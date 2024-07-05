Дильназ Ахмадиева предстала перед фанатами в роли ведущей прогноза погоды

Заслуженный деятель Казахстана Дильназ Ахмадиева 5 июля поделилась с фанатами архивным видео 23-летней давности, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instsgram певица выложила кадры, на которых она ведет прогноз погоды на телеканале "Хабар".

"Прогноз погоды на канале "Хабар". 2001 год. Жизнь так скоротечна. Любите. Берегите и благодарите", – написала она под постом.

Стоит отметить, это был праздничный выпуск в честь 8 марта.

Поклонники заметили, что на кадрах артистка совсем молодая. Они оставили в комментариях множество комплиментов:

Какая миленькая, как всегда красатулька.

Какая хорошенькая!

Волшебная.

Как была красоткой, так и осталась красоткой.

Ранее Дильназ Ахмадиева записала песню в память о погибшей Салтанат Нукеновой. Отрывок композиции она опубликовала 30 июля 2024 года на странице в Instagram.

