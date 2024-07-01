"Мы проснулись": Дильназ Ахмадиева посвятила песню Салтанат Нукеновой
В подписи к публикации актриса уточнила, что о страшной трагедии узнала вместе со всей страной, вместе со всем миром.
"Вместе плакала, не спала, переживала и молилась. Но все, что лично я могла сделать – это записать песню и посвятить ее Салтанат!"Дильназ Ахмадиева
Также она поблагодарила брата Салтанат.
"Огромная вам благодарность за все. Я не представляю себе даже, как сложно вашей семье. Здоровья вам всем и сил".Дильназ Ахмадиева
В заключении певица выразила надежду, что песня найдет свой отклик в сердцах людей.
Большинство комментаторов поблагодарили исполнительницу:
- Красивая песня. Думаю, ее можно посвятить всем женщинам, которых лишили жизни, которых сожгли, зарезали, повесили...все они мученицы.
- Диль, как красиво и прочувствованно, умница.
- Я плачу за всех девушек. Это просто только о ней такой резонанс. Каждый день гибнут девушки. Каждый день подвергаются насилию. Воспитывайте своих сыновей!
- Очень жаль, что песня поется сейчас, в такой момент, а не в честь какого-нибудь ее праздника.
- Полагаю, что эту песню следует посвятить всем женщинам, которые подверглись насилию.
Ахмадиева охотно отвечает на отзывы. К одному из них она написала:
"И это жуткая правда. Салтанат объединила нас всех… Мы наконец проснулись".
Напомним, что 31 мая 2024 года российский композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев также выпустил песню, которую посвятил казахстанке Салтанат Нукеновой.
Заслуженный деятель искусств России объяснил, почему решил написать песню Salta:
"Я просто хотел, чтобы она жила в этой мелодии, чтобы больше никто не мог ее тронуть".
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13 мая 2024 года экс-министра Куандыка Бишимбаева признали виновным в убийстве гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Его приговорили к 24 годам лишения свободы в учреждении максимальной безопасности. Двоюродный брат и директор "Гастроцентра" Бахытжан Байжанов, признанный виновным в укрывательстве преступления, получил четыре года лишения свободы в учреждении средней безопасности.