"Мы заслуживали большего": Роналду обратился к болельщикам

После вылета Португалии с Евро-2024 нападающий сборной Криштиану Роналду опубликовал в соцсетях обращение к своим фанатам, сообщает Zakon.kz.

"Мы хотели большего и заслуживали этого. Для нас. Для каждого из вас. Для Португалии. Мы благодарны за поддержку, которую вы нам дали. И за всё, чего мы достигли. Я уверен, что это наследие приумножится на поле и за его пределами. Вместе", - написал Роналду в Instagram.

Португалия завершила выступление на турнире, уступив Франции. В матче 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Португалии и Франции в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась сборная Франции (5:3).

Ранее сообщалось, что Роналду установил новый рекорд чемпионатов Европы.

