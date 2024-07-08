"Мы заслуживали большего": Роналду обратился к болельщикам
Фото: Instagram.com/cristiano/
После вылета Португалии с Евро-2024 нападающий сборной Криштиану Роналду опубликовал в соцсетях обращение к своим фанатам, сообщает Zakon.kz.
"Мы хотели большего и заслуживали этого. Для нас. Для каждого из вас. Для Португалии. Мы благодарны за поддержку, которую вы нам дали. И за всё, чего мы достигли. Я уверен, что это наследие приумножится на поле и за его пределами. Вместе", - написал Роналду в Instagram.
Португалия завершила выступление на турнире, уступив Франции. В матче 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Португалии и Франции в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась сборная Франции (5:3).
Ранее сообщалось, что Роналду установил новый рекорд чемпионатов Европы.
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