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Джамиля Серкебаева восхитилась июльским дождем в Алматы

Дождь, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 08:32 Фото: Instagram/jamilya_serkebaeva_violin
8 июля на своей странице в Instagram популярная скрипачка Джамиля Серкебаева выразила восхищение по поводу июльского дождя в городе Алматы, сообщает Zakon.kz.

Свою радость по поводу дождливой погоды в июльские дни заслуженный деятель Казахстана передала одним предложением:

"Дождь в июле в Алматы – это счастье…"Джамиля Серкебаева

Публикацию алматинка сопроводила характерной фотографией, сделанной на улице во время дождя. Особый шарм фотографии придали светящиеся лампочки заведения, которые только подчеркнули траекторию ливней. Сама же артистка выигрышно смотрелась в длинном платье и с зонтом, цветовая гамма которых точно совпала друг с другом.

Дождь, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 08:32

Фото: Instagram/jamilya_serkebaeva_violin

Кстати, синоптики предупредили жителей страны о дождливой погоде.

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