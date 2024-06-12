Пост Динары Сатжан о проверках в столичном аэропорту встревожил казахстанцев

Известная журналистка Динара Сатжан разместила публикацию в Telegram-канале, которая вызвала беспокойство среди пользователей Казнета. В ней говорилось о том, что в аэропорту Астаны люди в масках и с тепловизорами встречают прилетающих из Европы, сообщает Zakon.kz.

Теперь казахстанцы обсуждают этот пост и предполагают, что в Казахстане зафиксирован случай птичьего гриппа А (H5N2).

Фото: Stopfake.kz

Эксперты Stopfake.kz решили обратиться за пояснением ситуации в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения.

Там уточнили, что действия специалистов санитарно-карантинного пункта строго регламентированы в соответствии с их функциональными обязанностями.

"В целях предупреждения завоза инфекционных и массовых неинфекционных болезней (отравлений) на территорию страны, в соответствии с требованиями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, санитарно-карантинный контроль проводится путем опроса членов экипажа и пассажиров о состоянии их здоровья, термометрии посредством тепловизоров, организации медицинского осмотра при наличии жалоб на состояние здоровья", – сообщили в ведомстве.

Также они отметили, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная.

"Таким образом, поводов для беспокойства нет", – заключили медики.

Ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала, ухудшилось ли здоровье казахстанцев после смены часового пояса. По ее словам, значительного наплыва пациентов в поликлиники и больницы нет.