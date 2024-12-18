Адвокат Яна Абрамова назвал имя нового возлюбленного Алсу
К примеру, адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы экс-супруга, внес новую интригу. В одном из интервью он намекнул на наличие у Алсу избранника.
"Мне сообщают: вот она с ним встречается, с ним живет. Там большая или маленькая любовь, я не знаю. Меня это не интересует, но называется одно и то же имя. Могу сказать. Это то, что мне говорят, это не значит, что я их видел вместе, я говорю то, что мне говорят", – подчеркнул Добровинский.
Однако имя избранника в записи было заглушено. Журналист была явно шокирована услышанным и заявила: "Что? Нет, я не верю".
На эти изречения Алсу опубликовала отрывок из интервью и попросила предоставить версию без заглушенного имени.
Фото: Instagram/stories/alsou_a
Кроме того, в историю вмешали и подругу артистки – Яну Юхананову. Ей пришлось оправдываться за слухи о ее возможном романе с бизнесменом Абрамовым.
"Алсу – моя близкая подруга, а размещенные фотографии сделаны много лет назад на совместном семейном отдыхе. Убедительно прошу СМИ незамедлительно удалить заведомо ложную и порочащую информацию". Яна Юхананова
27 августа 2024 года Пресненский районный суд Москвы официально развел Алсу и Абрамова. Судебные разбирательства по разделу имущества пока остались нерешенными.
Материал по теме
Ранее Алсу представила на суд общественности совместные снимки c предпринимателем Эмином Агаларовым (Emin). Кадры с выступления очаровали ее поклонников.