Адвокат Яна Абрамова назвал имя нового возлюбленного Алсу

Летом 2024 года развод российской певицы Алсу и Яна Абрамова стал главной темой для обсуждения в сфере шоу-бизнеса. Несмотря на прошедшие полгода, семейный конфликт исполнительницы "Зимний сон" по-прежнему актуален, сообщает Zakon.kz.

К примеру, адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы экс-супруга, внес новую интригу. В одном из интервью он намекнул на наличие у Алсу избранника.

"Мне сообщают: вот она с ним встречается, с ним живет. Там большая или маленькая любовь, я не знаю. Меня это не интересует, но называется одно и то же имя. Могу сказать. Это то, что мне говорят, это не значит, что я их видел вместе, я говорю то, что мне говорят", – подчеркнул Добровинский.

Однако имя избранника в записи было заглушено. Журналист была явно шокирована услышанным и заявила: "Что? Нет, я не верю".

На эти изречения Алсу опубликовала отрывок из интервью и попросила предоставить версию без заглушенного имени.

Фото: Instagram/stories/alsou_a

Кроме того, в историю вмешали и подругу артистки – Яну Юхананову. Ей пришлось оправдываться за слухи о ее возможном романе с бизнесменом Абрамовым.

"Алсу – моя близкая подруга, а размещенные фотографии сделаны много лет назад на совместном семейном отдыхе. Убедительно прошу СМИ незамедлительно удалить заведомо ложную и порочащую информацию". Яна Юхананова

27 августа 2024 года Пресненский районный суд Москвы официально развел Алсу и Абрамова. Судебные разбирательства по разделу имущества пока остались нерешенными.

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