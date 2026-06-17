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Культура и шоу-бизнес

Вышел первый трейлер мультфильма "Шрек 5" с перерисованными героями

Мультфильм, персонаж, сцена, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 05:53 Фото: кадр из мультфильма "Шрек 5"
Студия DreamWorks показала первый тизер-трейлер мультфильма "Шрек 5". Новая часть приключений легендарного огра выйдет в кинотеатрах летом 2027 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Чемпионат", судя по первым кадрам, Шрека, Осла и Фиону, а также их детей ждет новое непростое приключение. Детали сюжета пока находятся в тайне.

К главным ролям в будущем "Шреке" вернутся Майк Майерс (Шрек), Эдди Мёрфи (Осёл) и Кэмерон Диас (Фиона). Дочь главных героев Фелицию озвучит Зендея.

Изначально лента должна была появиться в кинотеатрах в июле 2026 года, потом картину запланировали на 23 декабря, однако после снова перенесли – на лето 2027 года.

Ранее мы писали о 15 мультфильмах, основанных на реальных событиях.

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Аксинья Титова
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