Культура и шоу-бизнес

Валерий Меладзе вернулся в Казахстан

Валерий Меладзе, артист, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 11:14 Фото: Instagram/meladze.official
60-летний заслуженный артист России Валерий Меладзе в очередной раз прилетел в Астану. Исполнитель хита "Салют, Вера!" опубликовал серию фотографий и видео из столичного аэропорта, сообщает Zakon.kz.

Известно, что артист даст концерты 3, 5, 6, 8, 10 и 11 декабря в двух городах Казахстана: Алматы и Астане. Несмотря на то, что артист выступает в нашей стране каждый год – билеты на все представления раскуплены.

"Валерий Меладзе прибыл в Казахстан! До встречи!" – сказано в описании к одной из публикаций.

  • Сколько раз могла сходить на его концерт! А сейчас только остается завидовать.
  • Везет вам.
  • Удачи! – пишут поклонницы, оставляя многочисленные смайлики в виде сердечек.

В доме Валерия Меладзе лайки и купальники под строгим запретом

Ранее мы рассказывали, что российскую певицу Ларису Долину могут наградить за вклад в борьбу с мошенниками.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
