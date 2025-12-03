Валерий Меладзе вернулся в Казахстан
Фото: Instagram/meladze.official
60-летний заслуженный артист России Валерий Меладзе в очередной раз прилетел в Астану. Исполнитель хита "Салют, Вера!" опубликовал серию фотографий и видео из столичного аэропорта, сообщает Zakon.kz.
Известно, что артист даст концерты 3, 5, 6, 8, 10 и 11 декабря в двух городах Казахстана: Алматы и Астане. Несмотря на то, что артист выступает в нашей стране каждый год – билеты на все представления раскуплены.
"Валерий Меладзе прибыл в Казахстан! До встречи!" – сказано в описании к одной из публикаций.
- Сколько раз могла сходить на его концерт! А сейчас только остается завидовать.
- Везет вам.
- Удачи! – пишут поклонницы, оставляя многочисленные смайлики в виде сердечек.
Материал по теме
В доме Валерия Меладзе лайки и купальники под строгим запретом
Ранее мы рассказывали, что российскую певицу Ларису Долину могут наградить за вклад в борьбу с мошенниками.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript