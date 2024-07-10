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Ксения Собчак раскрыла один из своих секретов

Ксения Собчак обратилась с советом, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 18:04 Фото: Instagram/xenia_sobchak
Российская журналистка Ксения Собчак неожиданно выступила с заявлением и дала совет всем, кто устал от многочисленных негативных новостей, сообщает Zakon.kz.

Своим лайфхаком дочь первого мэра Санкт-Петербурга поделилась 10 июля 2024 года на личной странице в Instagram.

"Когда мне плохо или я просто не вывожу все новости, у меня есть универсальный совет: "Беги, Форест, беги!".Ксения Собчак

Далее она отметила, что невозможно вытащить себя из аморфного состояния "лежанием и жалостью к себе".

"Я просто еду в парк и долго-долго гуляю. И через пару-тройку часов выхожу другим человеком".Ксения Собчак

Не так давно популярный российский блогер Гоша Карцев поделился своими впечатлениями о работе с Ксенией Собчак. Подробнее можно прочитать здесь.

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