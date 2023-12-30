Спасатели, имамы и артисты обратились к алматинцам

Представители ДЧС, имамы и известные актеры театра и кино призывают алматинцев к безопасности при использовании пиротехники, сообщает Zakon.kz.

На лэд-экранах мест с массовым скоплением людей: торгово-развлекательных центров, рынках, поликлиник, частных клиник, мониторах АЗС, чатах многоквартирных домов, родительских чатах транслируются ролики по безопасному поведению.

Прихожан мечетей Ауэзовского района имамы призвали к безопасности в новогодние праздники:

"Только недавно в сети распространялось видео, где маленький ребенок получил повреждения руки из за "хлопушки", к нам обратились сотрудники Управления по ЧС с просьбой поддержать, предупредить, что опасно использовать пиротехнику".

Директор театра "Өнер Қырандары" – Мадияр Серикбаев, актер Жұмабеков Құдыретолла обратились к горожанам:

"Дорогие алматинцы и гости города, от имени Управления по ЧС Медеуского района и наш творческий коллектив театра просит вас соблюдать простые правила пожарной безопасности. Вам желаем здоровья и благополучия!"



Как уточнили в пресс-службе ДЧС города, в ходе рейдов вручено около 3 тыс. памяток, в которых есть инструкции.





Ранее специалисты рассказали, как не пострадать от пиротехники в новогоднюю ночь.