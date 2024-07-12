Укутанную с ног до головы Мадину Садвакасову не узнали поклонники

Известная казахстанская поп-исполнительница Мадина Садвакасова уехала с семьей в Катар. Об этом она рассказала в соцсетях, опубликовав несколько фотографий с отдыха. Но поклонники не сразу признали артистку, которая на снимках предстала укутанная с ног до головы, сообщает Zakon.kz.

Фотографии 44-летняя певица опубликовала в своем Instagram.

"Узнали? Мы в Катаре! В этой стране нет другого выбора, если я не буду так одеваться", – написала Мадина Садвакасова под публикацией.

Артистка спросила у своих фолловеров, почему она так оделась, предложив три варианта ответа:

Катар – одна из самых жарких стран. Таковы правила этой страны (нельзя купаться в открытом купальнике). В отеле очень много казахстанцев, ходить в купальнике стыдно.

В комментариях поклонники не пришли к единому ответу. Более того, некоторые из них вовсе не узнали Мадину Садвакасову, перепутав ее с известной айтыскер Айнур Турсынбаевой:

"Я вас не узнала".

"Все варианты верны".

"Третий вариант тоже верный".

"Мне все равно, как ты одеваешься".

"Перепутала вас с Айнур Турсынбаевой".

"Нельзя купаться в открытом купальнике".

"Катар, как наша Кызылорда, – одна из самых жарких стран!"

"Мадина ханым, вас даже с такими фото не перестанут обсуждать и писать негатив".

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