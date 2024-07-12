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Укутанную с ног до головы Мадину Садвакасову не узнали поклонники

Укутанную с ног до головы Мадину Садвакасову не узнали поклонники, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 10:37 Фото: Instagram/sadvakasovamadina
Известная казахстанская поп-исполнительница Мадина Садвакасова уехала с семьей в Катар. Об этом она рассказала в соцсетях, опубликовав несколько фотографий с отдыха. Но поклонники не сразу признали артистку, которая на снимках предстала укутанная с ног до головы, сообщает Zakon.kz.

Фотографии 44-летняя певица опубликовала в своем Instagram.

"Узнали? Мы в Катаре! В этой стране нет другого выбора, если я не буду так одеваться", – написала Мадина Садвакасова под публикацией.

Артистка спросила у своих фолловеров, почему она так оделась, предложив три варианта ответа:

  1. Катар – одна из самых жарких стран.
  2. Таковы правила этой страны (нельзя купаться в открытом купальнике).
  3. В отеле очень много казахстанцев, ходить в купальнике стыдно.

В комментариях поклонники не пришли к единому ответу. Более того, некоторые из них вовсе не узнали Мадину Садвакасову, перепутав ее с известной айтыскер Айнур Турсынбаевой:

  • "Я вас не узнала".
  • "Все варианты верны".
  • "Третий вариант тоже верный".
  • "Мне все равно, как ты одеваешься".
  • "Перепутала вас с Айнур Турсынбаевой".
  • "Нельзя купаться в открытом купальнике".
  • "Катар, как наша Кызылорда, – одна из самых жарких стран!"
  • "Мадина ханым, вас даже с такими фото не перестанут обсуждать и писать негатив".

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23 мая 2024 года Мадина Садвакасова опубликовала новые фотографии и собрала множество комплиментов от своих поклонников.

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