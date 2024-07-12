Укутанную с ног до головы Мадину Садвакасову не узнали поклонники
Фото: Instagram/sadvakasovamadina
Известная казахстанская поп-исполнительница Мадина Садвакасова уехала с семьей в Катар. Об этом она рассказала в соцсетях, опубликовав несколько фотографий с отдыха. Но поклонники не сразу признали артистку, которая на снимках предстала укутанная с ног до головы, сообщает Zakon.kz.
Фотографии 44-летняя певица опубликовала в своем Instagram.
"Узнали? Мы в Катаре! В этой стране нет другого выбора, если я не буду так одеваться", – написала Мадина Садвакасова под публикацией.
Артистка спросила у своих фолловеров, почему она так оделась, предложив три варианта ответа:
- Катар – одна из самых жарких стран.
- Таковы правила этой страны (нельзя купаться в открытом купальнике).
- В отеле очень много казахстанцев, ходить в купальнике стыдно.
В комментариях поклонники не пришли к единому ответу. Более того, некоторые из них вовсе не узнали Мадину Садвакасову, перепутав ее с известной айтыскер Айнур Турсынбаевой:
- "Я вас не узнала".
- "Все варианты верны".
- "Третий вариант тоже верный".
- "Мне все равно, как ты одеваешься".
- "Перепутала вас с Айнур Турсынбаевой".
- "Нельзя купаться в открытом купальнике".
- "Катар, как наша Кызылорда, – одна из самых жарких стран!"
- "Мадина ханым, вас даже с такими фото не перестанут обсуждать и писать негатив".
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