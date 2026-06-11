Роза Рымбаева сообщила приятную новость

Известная казахстанская эстрадная певица Роза Рымбаева порадовала своих поклонников приятной новостью, сообщает Zakon.kz.

Сегодня 68-летняя народная артистка РК опубликовала в своем Instagram серию снимков с концерта, прогремевшего в Астане в конце мая 2026 года.

"Дорогие зрители! Большое спасибо за ваши теплые слова! Совсем скоро мы представим вам телевизионную версию моего астанинского концерта "50 лет на сцене"! Не пропустите!" – написала Роза Рымбаева под постом 11 июня.

Судя по комментариям, поклонники, которые успели купить билеты на концерт, до сих пор под впечатлением. Они пожелали Розе Куанышевне крепкого здоровья, долгих лет жизни и творческого успеха:

"Супер!"

"Шикарно!"

"Красавица".

"Концерт прошел прекрасно".

"Обладательница прекрасного голоса".

"Зейн, оказывается, похож на бабушку!"

"Концерт прошел на высочайшем уровне, голос классный".

"Дорогая наша Роза "Золотой Орфей", живите и творите дальше!"

"Пусть Аллах дарует Розе Куанышевне крепкое здоровье и долгую жизнь".

"Прекрасный голос! Роза Куанышевна, хочется слушать ваши песни снова и снова".

Материал по теме "Останутся в моем сердце навсегда!": Роза Рымбаева сделала трогательное заявление

Творческий вечер, посвященный 50-летию сценической деятельности Розы Рымбаевой, состоялся в Астане 27 мая 2026 года на сцене Государственной академической концертной организации "Қазақконцерт" им. Розы Баглановой.

Материал по теме Роза Рымбаева собрала семью на юбилейном концерте

В частности, на концерте народной артистки Казахстана выступила певица Маржан Арапбаева. Для 48-летней певицы встреча с легендой казахстанской эстрады стала исполнением ее давней мечты. В честь этого события и их совместного дуэта 68-летняя Роза Рымбаева подарила Арапбаевой сценическое платье.