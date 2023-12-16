Пугачева и Галкин вернулись в Израиль

Российская певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин вернулись в Израиль на юбилей музыканта Андрея Макаревича, сообщает Zakon.kz.

Об этом Пугачева сообщила в Instagram.

"Идем с Максом на юбилей замечательного человека и музыканта. Андрею Макаревичу 70 лет. Будем гулять", – написала артистка.

Информацию о возвращении в Израиль также подтвердил Галкин, который сообщил, что возвращается после гастролей по Европе.





В 2022 году Пугачева с семьей уехала в Израиль, после чего на нее обрушился шквал критики в социальных сетях.

В ответ на это артистка через социальные сети обратилась к людям, которые, по ее мнению, тратят силы и средства на попытки ее уничтожить.

В последнее время примадонна жила на Кипре, но местный климат ей не подошел. 14 декабря стало известно, что после новогодних праздников Пугачева планирует перевезти семью с Кипра в Лондон.