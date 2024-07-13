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Арман Давлетяров рассказал о пользе утренних ритуалов

Арман Давлетяров рассказал о пользе утренних ритуалов, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 12:29 Фото: Instagram/arman_dav
Популярный блогер Арман Давлетяров опубликовал видео на природе и призвал подписчиков вставать раньше и совершать прогулки, сообщает Zakon.kz.

Он признался, что и ему бывает трудно заставить себя встать рано и выйти на улицу.

"Просыпаюсь рано, но выйти из теплой постели – целое испытание, особенно если погода не радует или не выспался. Лень берет свое. Но стоит пересилить себя, и уже через 15 минут я получаю огромное удовольствие от того, что сделал это. Свежий воздух, красота природы, утренний рассвет – все это наполняет и радует, заставляет по-настоящему наслаждаться жизнью. Такой, казалось бы, маленький утренний ритуал, а приносит столько радости и энергии на весь день".Арман Давлетяров

По его словам, вот с таких небольших привычек и формируется ваш внутренний стержень и характер.

"Который и приводит в том числе к большим финансовым результатам в жизни. Друзья, попробуйте! Пересильте себя ради этих утренних мгновений. Пусть каждый день начнется с позитива и удовольствия от жизни".Арман Давлетяров

Комментаторы отметили, что заслуженный деятель Казахстана является прекрасным мотиватором.

В начале июля Давлетяров несколько дней провел в Узбекистане. Он подробно рассказал о миссии этой поездки.

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