Арман Давлетяров раскрыл цель визита в Узбекистан

Популярный Арман Давлетяров несколько дней провел в Узбекистане. Заслуженный деятель Казахстана подробно рассказал о миссии этой поездки, сообщает Zakon.kz.

Своими впечатлениями Давлетяров 4 июля поделился с пользователями Сети на странице в Instagram, сопроводив рассказ видео.

Он уточнил, что поездка подошла к концу. Но оставила за собой множество ярких и незабываемых впечатлений.

"Эти несколько дней были наполнены теплом, вкусом и радостью. Навестили любимых родственников, снял интересные интервью, провел вдохновляющие занятия для предпринимателей и встретился с дорогими друзьями. Такие поездки важны для того, чтобы переключаться, укреплять родственные связи и находить вдохновение". Арман Давлетяров

Также он добавил, что Узбекистан – это не просто красивая страна, это место, где сердце находит покой и радость.

В заключении ведущий заявил, что обязательно вернется, чтобы открыть еще больше удивительных моментов.

14 июня корреспондент Zakon.kz рассказал, что Давлетяров удивил подарками 94-летней Бибигуль Тулегеновой. Тогда он сказал, что Бибигуль Ахметовна Тулегенова – живая легенда, чье творчество вдохновляет и объединяет поколения.