Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Арман Давлетяров раскрыл цель визита в Узбекистан

Арман Давлетяров раскрыл цель визита в Узбекистан, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 09:33 Фото: Instagram/arman_dav
Популярный Арман Давлетяров несколько дней провел в Узбекистане. Заслуженный деятель Казахстана подробно рассказал о миссии этой поездки, сообщает Zakon.kz.

Своими впечатлениями Давлетяров 4 июля поделился с пользователями Сети на странице в Instagram, сопроводив рассказ видео.

Он уточнил, что поездка подошла к концу. Но оставила за собой множество ярких и незабываемых впечатлений.

"Эти несколько дней были наполнены теплом, вкусом и радостью. Навестили любимых родственников, снял интересные интервью, провел вдохновляющие занятия для предпринимателей и встретился с дорогими друзьями. Такие поездки важны для того, чтобы переключаться, укреплять родственные связи и находить вдохновение".Арман Давлетяров

Также он добавил, что Узбекистан – это не просто красивая страна, это место, где сердце находит покой и радость.

В заключении ведущий заявил, что обязательно вернется, чтобы открыть еще больше удивительных моментов.

14 июня корреспондент Zakon.kz рассказал, что Давлетяров удивил подарками 94-летней Бибигуль Тулегеновой. Тогда он сказал, что Бибигуль Ахметовна Тулегенова – живая легенда, чье творчество вдохновляет и объединяет поколения.

Читайте также

Маленький сын Али Окапова восхитил Казнет своим патриотизмом
Маленький сын Али Окапова восхитил Казнет своим патриотизмом
50-летняя Баян Алагузова в купальнике вызвала восторг у фанатов
50-летняя Баян Алагузова в купальнике вызвала восторг у фанатов
Джей Ло снова заподозрили в разводе с Беном Аффлеком
Джей Ло снова заподозрили в разводе с Беном Аффлеком
Анастасия Московчук
Давлетяров Арман Узбекистан 2024 год Казахстанский шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан
С 15 июля казахстанцы могут получить от государства почти 1,5 млн тенге
Врачи, больница, поликлиника, пациенты
В Казахстане изменились правила профессиональной оценки медиков
Игорь Николаев решил уехать на Сахалин
Игорь Николаев решил уехать на Сахалин
Жара до +42, гроза, шквал: в 15 областях объявлено штормовое предупреждение
Жара до +42, гроза, шквал: в 15 областях объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: