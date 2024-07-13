Актер Эдди Мерфи и модель Пейдж Батчер сыграли свадьбу
Как передает People, звезды обручились еще в 2018 году. 63-летний актер и 44-летняя модель устроили церемонию в Ангилье. Это британская заморская территория в восточной части Карибского моря. На церемонии присутствовали исключительно самые близкие.
У Мерфи и Батчер есть восьмилетняя дочь Иззи Уна и пятилетний сын Макс Чарльз. Невеста выбрала корсетное платье, украшенное кружевом, а жених предстал в белом костюме.
Фото: Instagram/ChardPhoto
Это второй брак для Мерфи и первый для Батчер. Ранее актер был женат на актрисе Николь Митчелл Мерфи. Их брак продлился 13 лет, в ходе которого у экс-супругов родились пятеро детей.
В эти дни в Индии гремит свадьба Ананта Амбани. Расходы на грандиозное мероприятие составят 350 млн долларов.