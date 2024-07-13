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Актер Эдди Мерфи и модель Пейдж Батчер сыграли свадьбу

Свадьба, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 20:34 Фото: Х/paigebutcherok
12 июля актер Эдди Мерфи и модель Пейдж Батчер сыграли свадьбу в восточной части Карибского моря, сообщает Zakon.kz.

Как передает People, звезды обручились еще в 2018 году. 63-летний актер и 44-летняя модель устроили церемонию в Ангилье. Это британская заморская территория в восточной части Карибского моря. На церемонии присутствовали исключительно самые близкие.

У Мерфи и Батчер есть восьмилетняя дочь Иззи Уна и пятилетний сын Макс Чарльз. Невеста выбрала корсетное платье, украшенное кружевом, а жених предстал в белом костюме.

Свадьба, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 20:34

Фото: Instagram/ChardPhoto

Это второй брак для Мерфи и первый для Батчер. Ранее актер был женат на актрисе Николь Митчелл Мерфи. Их брак продлился 13 лет, в ходе которого у экс-супругов родились пятеро детей.

В эти дни в Индии гремит свадьба Ананта Амбани. Расходы на грандиозное мероприятие составят 350 млн долларов.

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