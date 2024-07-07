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Законодательство РК

Стали известны сроки завершения строительства домов в Кульсары

Кульсары, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 05:15 Фото: pixabay
В городе Кульсары Атырауской области стали известны сроки завершения строительства домов для пострадавших от паводков, сообщает Zakon.kz.

По текущим данным Министерства промышленности и строительства Казахстана, уже в 80 домах залит фундамент. В 29 домах возводятся стены.

Кульсары, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 05:15

Фото: пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК

В строительных работах задействованы семь местных подрядчиков и более 100 рабочих. Завершить строительство планируется к сентябрю этого года.

Кульсары, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 05:15

Фото: пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК

4 июля стало известно, что более 7,5 млрд тенге выделят из резерва правительства на строительство школ, пострадавших во время паводков

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Алия Абди
Министерство промышленности и строительства Атырауская область Казахстан Кульсары Паводки-2024 2024 год Строительство Хорошие новости
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