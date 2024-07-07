Стали известны сроки завершения строительства домов в Кульсары
Фото: pixabay
В городе Кульсары Атырауской области стали известны сроки завершения строительства домов для пострадавших от паводков, сообщает Zakon.kz.
По текущим данным Министерства промышленности и строительства Казахстана, уже в 80 домах залит фундамент. В 29 домах возводятся стены.
Фото: пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК
В строительных работах задействованы семь местных подрядчиков и более 100 рабочих. Завершить строительство планируется к сентябрю этого года.
Фото: пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК
4 июля стало известно, что более 7,5 млрд тенге выделят из резерва правительства на строительство школ, пострадавших во время паводков
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript