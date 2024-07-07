Стали известны сроки завершения строительства домов в Кульсары

В городе Кульсары Атырауской области стали известны сроки завершения строительства домов для пострадавших от паводков, сообщает Zakon.kz.

По текущим данным Министерства промышленности и строительства Казахстана, уже в 80 домах залит фундамент. В 29 домах возводятся стены.

Фото: пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК

В строительных работах задействованы семь местных подрядчиков и более 100 рабочих. Завершить строительство планируется к сентябрю этого года.

Фото: пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК

4 июля стало известно, что более 7,5 млрд тенге выделят из резерва правительства на строительство школ, пострадавших во время паводков