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Культура и шоу-бизнес

Айгуль Мукей призвала идти в баню всех переживающих

Айгуль Мукей призвала идти в баню всех переживающих, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 11:36 Фото: Instagram/aigulmukei
49-летняя казахстанская телеведущая Айгуль Мукей 23 января 2025 года разместила серию фотографий и оставила в подписи к ним интересные философские размышления о ловушках, ворующих счастье, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, есть три вещи, мешающие большинству проживать полноценную жизнь. Это сожаление о прошлом, тревога за будущее и неблагодарность за настоящее.

Также она уточнила, что у каждого из нас есть триггеры, которые иногда не дают спокойно спать, а иногда просто сидят в голове или в душе, как заноза.

Далее Мукей решила дать несколько советов.

К примеру, актриса рекомендует не вспоминать и не обсуждать факты из прошлого.

"Это прошло, забудьте, отключайте эти бесконечные прокрутки. Сделайте выводы. И все. Идите дальше".Айгуль Мукей

Кроме того, Мукей настоятельно советует не думать и не накручивать себя насчет болезней. Вместо этого, как продолжает она, нужно при малейших признаках, первых болях отправляться в больницу.

"Знайте, что зачастую триггером возникновения плохих болезней являются тревоги и эти бесконечные переживания. Сходите лучше к врачу один раз – услышьте заветное "Все у вас хорошо" … и спите спокойно".Айгуль Мукей

В заключительной части своего обращения журналистка предлагает не копить тревоги и переживания.

"Делитесь с подругами, ходите в мечеть, в баню, на спорт, держите диету, танцуйте, пойте в караоке. Знайте, жизнь прекрасна и она одна".Айгуль Мукей

В конце 2024 года Мукей посетила школьный концерт дочери перед Новым годом и поделилась впечатлениями. Актриса также уточнила, что ее Хабиба впервые вышла на сцену. Для семьи это является большой победой.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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