Рядом с ней был коротышкой: Али Окапов поделился воспоминанием об Аружан Джазильбековой

Известный казахстанский исполнитель Али Окапов нежно вспомнил событие 12-летней давности, связанное с актрисой Аружан Джазильбековой, сообщает Zakon.kz.

Воспоминанием об одном из первых клипов в карьере он поделился 15 июля на своей странице в Instagram.

"12 лет назад эта песня была одной из первых в моем репертуаре. Но, помимо песни, особенным является и клип к ней. Когда мы искали героиню клипа, мы просто вбили в youtube "Актрисы Казахстана" и вышел выпуск одной передачи, где были все молодые актрисы того времени. В конце передачи @ernar_superman спросил: "Ну что? С кем свяжемся?", и я ответил: "С ведущей программы", а вела ее @arujazz. В итоге получился теплый и яркий клип #Kezdesu", – написал артист под постом.





Он также сообщил, что на съемках клипа Аружан была на каблуках, но в общих сценах с ним ей приходилось их снимать.

"Прикольный факт: весь клип Аружан была на каблуках, но в сценах со мной приходилось снимать их, так как я рядом с ней был коротышкой. И вот спустя 12 лет я решил перевыпустить песню, сделать ремейк с новым звучанием. Приятного прослушивания! Песня доступна на всех площадках", – заключил Али Окапов.

Ранее Али Окапов опубликовал новую фотографию с сыном.

