Димаш Кудайберген поздравил маму с 51-летием
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный артист из Казахстана Димаш Кудайберген трогательно обратился к самому близкому человеку. Его матери 15 июля 2024 года исполнился 51 год. Кудайберген посвятил ей теплые слова в личном блоге, сообщает Zakon.kz.
Исполнитель опубликовал в Instagram-сторис ее фотографию.
"С днем рождения самую прекрасную женщину в мире. Я очень тебя люблю", – говорится в подписи к снимку.
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Стоит отметить, что Айтбаева является солисткой Актюбинской областной филармонии и Филармонии Астаны сопрано-певицей в Актюбинской областной филармонии. Мама, как и отец Кудайбергена удостоены почетного государственного звания заслуженных деятелей Казахстана.
Ранее Кудайберген опубликовал кадры с концерта в Сербии. С ними можно ознакомиться по ссылке.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript