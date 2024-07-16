Димаш Кудайберген поздравил маму с 51-летием

Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash

Известный артист из Казахстана Димаш Кудайберген трогательно обратился к самому близкому человеку. Его матери 15 июля 2024 года исполнился 51 год. Кудайберген посвятил ей теплые слова в личном блоге, сообщает Zakon.kz.

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