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Димаш Кудайберген поздравил маму с 51-летием

Димаш Кудайберген поздравил маму с 51-летием, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 11:22 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный артист из Казахстана Димаш Кудайберген трогательно обратился к самому близкому человеку. Его матери 15 июля 2024 года исполнился 51 год. Кудайберген посвятил ей теплые слова в личном блоге, сообщает Zakon.kz.

Исполнитель опубликовал в Instagram-сторис ее фотографию.

"С днем рождения самую прекрасную женщину в мире. Я очень тебя люблю", – говорится в подписи к снимку.

Димаш Кудайберген поздравил маму с 51-летием, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 11:22

Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash

Стоит отметить, что Айтбаева является солисткой Актюбинской областной филармонии и Филармонии Астаны сопрано-певицей в Актюбинской областной филармонии. Мама, как и отец Кудайбергена удостоены почетного государственного звания заслуженных деятелей Казахстана.

Ранее Кудайберген опубликовал кадры с концерта в Сербии. С ними можно ознакомиться по ссылке.

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