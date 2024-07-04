Димаш Кудайберген анонсировал отъезд из Казахстана
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген сегодня, 4 июля 2024 года, анонсировал отъезд из Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Из Instagram-страницы артиста следует, что скоро он поедет в Сербию на музыкальный фестиваль.
"Увидимся в Сербии через шесть дней на EXIT Festival", – написал Димаш Кудайберген, обращаясь к своим поклонникам.
Фолловеры, как всегда, с восторгом восприняли новость от певца:
- "Сербские Dears будут ждать вас".
- "Ух ты! Ты потрясающий! Мы любим тебя! Мы скучаем по тебе! Мы ждем тебя!"
- "Это будет потрясающее мероприятие. Надеюсь, вам с Бураком будет весело! Мне точно будет весело!"
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Ранее Димаш Кудайберген опубликовал фото с председателем КНР Си Цзиньпином, а также рассказал, о чем говорил с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Встречи проходили в Астане на полях саммита ШОС.
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