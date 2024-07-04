Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Димаш Кудайберген анонсировал отъезд из Казахстана

Димаш Кудайберген анонсировал отъезд из Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 19:59 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген сегодня, 4 июля 2024 года, анонсировал отъезд из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Из Instagram-страницы артиста следует, что скоро он поедет в Сербию на музыкальный фестиваль.

"Увидимся в Сербии через шесть дней на EXIT Festival", – написал Димаш Кудайберген, обращаясь к своим поклонникам.

Фолловеры, как всегда, с восторгом восприняли новость от певца:

  • "Сербские Dears будут ждать вас".
  • "Ух ты! Ты потрясающий! Мы любим тебя! Мы скучаем по тебе! Мы ждем тебя!"
  • "Это будет потрясающее мероприятие. Надеюсь, вам с Бураком будет весело! Мне точно будет весело!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 19:59
Димаш Кудайберген выступил перед главами Казахстана и Китая
, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 19:59

Ранее Димаш Кудайберген опубликовал фото с председателем КНР Си Цзиньпином, а также рассказал, о чем говорил с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Встречи проходили в Астане на полях саммита ШОС.

Читайте также

Дэвид и Виктория Бекхэм вновь примерили свои свадебные наряды
Дэвид и Виктория Бекхэм вновь примерили свои свадебные наряды
Певица Zivert возвращается на сцену после серьезных проблем со здоровьем
Певица Zivert возвращается на сцену после серьезных проблем со здоровьем
Русская келин зажгла на одной сцене с группой &quot;Ирина Кайратовна&quot;
Русская келин зажгла на одной сцене с группой "Ирина Кайратовна"
Динара Халдарова
Кудайберген Димаш Казахстан Сербия 2024 год Шоу-бизнес Эстрада Казахстанский шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Врачи, больница, поликлиника, пациенты
В Казахстане изменились правила профессиональной оценки медиков
Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан
С 15 июля казахстанцы могут получить от государства почти 1,5 млн тенге
Жара до +42, гроза, шквал: в 15 областях объявлено штормовое предупреждение
Жара до +42, гроза, шквал: в 15 областях объявлено штормовое предупреждение
Игорь Николаев решил уехать на Сахалин
Игорь Николаев решил уехать на Сахалин
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: