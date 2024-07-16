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Стала известна общая стоимость жилья Аллы Пугачёвой и Максима Галкина

Стала известна общая стоимость жилья Аллы Пугачёвой и Максима Галкина, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 15:25 Фото: Instagram/maxgalkinru
Российские СМИ пишут, что звезда эстрады Алла Пугачёва в настоящее время находится в Юрмале из-за подходящего климата, а в конце лета планирует посетить Москву, чтобы переписать оставшуюся в России недвижимость, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным KР.RU, муж примадонны Максим Галкин пытается продать дом в деревне Грязь. Но из-за нестандартного декора и расположения спрос на него низкий, и цена постепенно снижается. Также у юмориста в собственности есть доставшаяся от родителей квартира, где он зарегистрирован. Речь о жилье площадью 103 кв м на улице Новочеремушкинская.

У Пугачёвой в Москве остались квартира в Филипповском переулке и несколько других объектов, включая землю и гаражи. Кроме того, она передала квартиру на Тверской дочери Кристине Орбакайте, а Галкин переписал квартиру на Лубянке на Пугачёву, которая затем передала ее старшему внуку Никите Преснякову.

За границей у Пугачёвой в США были квартиры в Майами и Нью-Йорке, купленные для дочери и внука. В Израиле у Галкина есть дом в Герцлии. В Латвии пара приобрела апартаменты в Юрмале, где сейчас временно живет. На Кипре они живут в элитном комплексе в Лимассоле, где получили кипрские паспорта.

В общей сложности стоимость недвижимости Пугачёвой и ее мужа превышает 4 млрд рублей (более 21 млрд тенге).

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что обяжут делать Аллу Пугачёву, если ее признают в России иноагентом. Во-первых, примадонне придется маркировать соответствующим образом свои публикации в Сети. Кроме того, певице нужно будет отчитываться о своих доходах и расходах. При этом Пугачёва будет вправе оспорить такое решение суда.

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