Нурлан Коянбаев показал дом, в котором прошло его детство

Телеведущий, кинопродюсер и актер Нурлан Коянбаев посетил родной аул в Кызылординской области и показал юзерам дом, в котором родился и вырос, сообщает Zakon.kz.

Нурлан Коянбаев на своей странице в Instagram выложил душевное видео. Он вернулся в родной аул и налюбовался домом, в котором прошло его детство.

"Друзья, это поселок Шиели. Я здесь родился. Это наш дом", – показывает в ролике свое гнездышко из прошлого артист.

В публикации автор приводит слова южноафриканского политика Нельсона Манделы: "Нет ничего лучше, чем возвращаться туда, где ничего не изменилось, чтобы понять, как изменился ты сам".

Продюсер с любопытством через забор осматривает дом. Вероятно, в голове пролистывая страницы из прошлого. Его с объятиями приветствуют местные жители, делая фото уже со звездой мирового масштаба.

"Как здорово вернуться домой. В этом доме прошло самое счастливое детство. Когда я был маленьким, я мечтал путешествовать, хотел увидеть всю Кызылорду. Но я сумел увидеть практически весь мир, однако самое ценное место оказалось – родной дом". Нурлан Коянбаев

Нурлан Коянбаев поделился, что не смог попасть в дом, потому что там живут другие люди. Отметив, что сегодня, 19 июля, он празднует свое 45-летние, добавил, что сам себе сделал самый лучший подарок в мире.

Актер считает, что время – единственный капитал, который доверен всем и не может быть потрачен впустую. Поэтому он просил окружающих, ценить его, никого и ничего не ждать. Главное – знать, чего ты хочешь и идти к цели.

Недавно Нурлан Коянбаев стал советником акима Туркестанской области. После обрушившейся критики продюсер решил сделать заявление. Телеведущий не понимает, почему должен оправдываться перед аудиторией.