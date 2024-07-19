Переживающая развод Алсу выложила трогательное видео с дочерью Микеллой

Российская популярная певица Алсу, которая сейчас переживает развод с бизнесменом Яном Абрамовым, опубликовала трогательное видео, сообщает Zakon.kz.

19 июля на своей странице в Instagram артистка поделилась с подписчиками кадрами, на которых она со своей старшей дочерью Микеллой Абрамовой плывет по воде на яхте.

Новая публикация певицы набрала множество лайков и комментариев. Вот одни из них:

Вы прекрасны, девочки. Много счастья вам!

Алсу, вы божественны, очень красивая, мудрая женственная женщина, восхищаюсь вами.

Дети – это наша любовь и поддержка на всю жизнь.

Ранее Алсу рассказала, как дети отнеслись к разводу родителей.

27 мая 2024 года стало известно, что российская певица Алсу подала на развод с азербайджанским предпринимателем Яном Абрамовым. Вскоре после этого известия исполнительница хита "Зимний сон" прокомментировала слухи о любовницах супруга.

