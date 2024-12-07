Переживающая развод Алсу стала блондинкой

Российская певица Алсу, которая сейчас переживает развод с бизнесменом Яном Абрамовым, стала блондинкой. Артистка примерила на себя образ главной героини из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", сообщает Zakon.kz.

Певица 7 декабря на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором она в бежевом платье и парике танцует с тарелкой с закусками из колбасных изделий.

"Что тут происходит, есть идеи? Самым догадливым от меня сердечко", – написала она под постом.

Подписчики сразу угадали героиню из фильма:

Это Надя из Иронии судьбы!

Надя все красивее с годами!

А заливная рыба будет?

Ранее сообщалось, что дочь Алсу обратилась к отцу на фоне расставания родителей.