Переживающая развод Алсу стала блондинкой
Фото: Instagram/alsou_a
Российская певица Алсу, которая сейчас переживает развод с бизнесменом Яном Абрамовым, стала блондинкой. Артистка примерила на себя образ главной героини из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", сообщает Zakon.kz.
Певица 7 декабря на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором она в бежевом платье и парике танцует с тарелкой с закусками из колбасных изделий.
"Что тут происходит, есть идеи? Самым догадливым от меня сердечко", – написала она под постом.
Подписчики сразу угадали героиню из фильма:
- Это Надя из Иронии судьбы!
- Надя все красивее с годами!
- А заливная рыба будет?
Ранее сообщалось, что дочь Алсу обратилась к отцу на фоне расставания родителей.
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