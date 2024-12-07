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Культура и шоу-бизнес

Переживающая развод Алсу стала блондинкой

Переживающая развод Алсу стала блондинкой , фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 19:34 Фото: Instagram/alsou_a
Российская певица Алсу, которая сейчас переживает развод с бизнесменом Яном Абрамовым, стала блондинкой. Артистка примерила на себя образ главной героини из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", сообщает Zakon.kz.

Певица 7 декабря на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором она в бежевом платье и парике танцует с тарелкой с закусками из колбасных изделий. 

"Что тут происходит, есть идеи? Самым догадливым от меня сердечко", – написала она под постом. 

Подписчики сразу угадали героиню из фильма:

  • Это Надя из Иронии судьбы!
  • Надя все красивее с годами!
  • А заливная рыба будет?

Ранее сообщалось, что дочь Алсу обратилась к отцу на фоне расставания родителей. 

Айсулу Омарова
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