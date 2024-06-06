Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением после ее смерти

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением после ее смерти, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 11:32 Фото: Instagram/a_zavorotnyuk
Сегодня, 6 июня 2024 года, родственники и команда российской актрисы Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением после ее смерти, сообщает Zakon.kz.

Напомним, Анастасия Заворотнюк, которая на протяжении многих лет боролась с раком головного мозга, умерла ночью 30 мая. Заслуженной артистке России было 54 года.

"Сегодня девятый день, как ушла от нас наша Настя. Мы хотим поблагодарить всех, кто все эти годы ее болезни поддерживал, помогал, молился и верил. Мы тоже верили в чудо вместе с вами. Для нас было большим удивлением, что с предложением помощи к нам обращались люди из разных уголков мира. Замечательная девушка из Папуа Новая Гвинея везла в Москву какой-то чудодейственный фрукт, поднимающий иммунитет при онкологии. Огромное количество знакомых и едва знакомых людей привозили из разных стран необходимые лекарства. Детки, которым когда-то наша Настя помогала справиться с тяжелыми заболеваниями, держала их за руки и делилась своей энергией, предлагали приехать и дать ей теперь уже свои силы. Детки из детских домов присылали свои рисунки, стихи и письма", – говорится в заявлении, опубликованном в Instagram Анастасии Заворотнюк.

Родственники и команда актрисы поблагодарили коллектив ледового театра Татьяны Навки и Петра Чернышева и коллег заслуженной артистки России.

"Спасибо коллективу ледового театра Татьяны Навки и Петра Чернышева за то, что всегда относились с пониманием и репетировали все шоу по ночам, чтобы Петр мог целый день проводить рядом с Настей. Спасибо коллегам нашей Насти – актерам, певцам, музыкантам, ведущим, режиссерам, продюсерам – за аудио и видеосообщения со словами любви и поддержки, которые были так ей необходимы".Заявление родственников и команды Анастасии Заворотнюк

Также благодарность была выражена друзьям и монастырям.

"Большое спасибо близким и настоящим друзьям нашей Насти. Спасибо всем монастырям во многих странах мира, в которых каждый день в 21:00 шли службы, где молились о здравии Анастасии. Отдельное спасибо Покровскому монастырю и Игумении Феофании за такое ценное внимание и участие, за любовь к Насте и духовную поддержку Петра и Милочки".Заявление родственников и команды Анастасии Заворотнюк

Отдельную благодарность выразили всем поклонникам актрисы, добрые пожелания которых родственники и команда всегда читали Анастасии Заворотнюк.

"Спасибо всем за то, что видели в ней не просто яркую звезду экрана, но замечали ее внутреннюю красоту, доброту, душевность. Она действительно была такой. Давайте помолимся за нее сегодня, чтобы ее путь был легким. Наша Настя, знай, что мы все тебя очень любим!" – заключили родственники и команда Анастасии Заворотнюк.

После смерти Анастасии Заворотнюк в Сети опубликовали архивное видео проб актрисы на роль в "Моей прекрасной няне".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 11:32
Мошенники пытаются нажиться на смерти Анастасии Заворотнюк
, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 11:32

Заслуженную артистку России 1 июня похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Читайте также

Мама Кайрата Нуртаса в очередной раз защитила сына
Мама Кайрата Нуртаса в очередной раз защитила сына
Многодетная звезда сериала &quot;Универ&quot; раскрыла имя четвертого сына
Многодетная звезда сериала "Универ" раскрыла имя четвертого сына
Скандал после теракта в &quot;Крокусе&quot;: певица Сати Казанова выступила с заявлением
Скандал после теракта в "Крокусе": певица Сати Казанова выступила с заявлением
Динара Халдарова
Россия Заворотнюк Анастасия 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
История со школьным бухгалтером, который украл свыше 400 млн тенге, получила продолжение
История со школьным бухгалтером, который украл свыше 400 млн тенге, получила продолжение
Аким района Атырауской области уволился после семейного скандала
Аким района Атырауской области уволился после семейного скандала
Алматинцев массово пересадят на автобусы
Алматинцев планируют пересадить из личных машин в автобусы
Впервые в истории: в Алматы несколько дней будут перекрывать дороги из-за ЧА по велоспорту
Впервые в истории: в Алматы несколько дней будут перекрывать дороги из-за ЧА по велоспорту
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: