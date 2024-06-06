Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением после ее смерти

Сегодня, 6 июня 2024 года, родственники и команда российской актрисы Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением после ее смерти, сообщает Zakon.kz.

Напомним, Анастасия Заворотнюк, которая на протяжении многих лет боролась с раком головного мозга, умерла ночью 30 мая. Заслуженной артистке России было 54 года.

"Сегодня девятый день, как ушла от нас наша Настя. Мы хотим поблагодарить всех, кто все эти годы ее болезни поддерживал, помогал, молился и верил. Мы тоже верили в чудо вместе с вами. Для нас было большим удивлением, что с предложением помощи к нам обращались люди из разных уголков мира. Замечательная девушка из Папуа Новая Гвинея везла в Москву какой-то чудодейственный фрукт, поднимающий иммунитет при онкологии. Огромное количество знакомых и едва знакомых людей привозили из разных стран необходимые лекарства. Детки, которым когда-то наша Настя помогала справиться с тяжелыми заболеваниями, держала их за руки и делилась своей энергией, предлагали приехать и дать ей теперь уже свои силы. Детки из детских домов присылали свои рисунки, стихи и письма", – говорится в заявлении, опубликованном в Instagram Анастасии Заворотнюк.

Родственники и команда актрисы поблагодарили коллектив ледового театра Татьяны Навки и Петра Чернышева и коллег заслуженной артистки России.

"Спасибо коллективу ледового театра Татьяны Навки и Петра Чернышева за то, что всегда относились с пониманием и репетировали все шоу по ночам, чтобы Петр мог целый день проводить рядом с Настей. Спасибо коллегам нашей Насти – актерам, певцам, музыкантам, ведущим, режиссерам, продюсерам – за аудио и видеосообщения со словами любви и поддержки, которые были так ей необходимы". Заявление родственников и команды Анастасии Заворотнюк

Также благодарность была выражена друзьям и монастырям.

"Большое спасибо близким и настоящим друзьям нашей Насти. Спасибо всем монастырям во многих странах мира, в которых каждый день в 21:00 шли службы, где молились о здравии Анастасии. Отдельное спасибо Покровскому монастырю и Игумении Феофании за такое ценное внимание и участие, за любовь к Насте и духовную поддержку Петра и Милочки". Заявление родственников и команды Анастасии Заворотнюк

Отдельную благодарность выразили всем поклонникам актрисы, добрые пожелания которых родственники и команда всегда читали Анастасии Заворотнюк.

"Спасибо всем за то, что видели в ней не просто яркую звезду экрана, но замечали ее внутреннюю красоту, доброту, душевность. Она действительно была такой. Давайте помолимся за нее сегодня, чтобы ее путь был легким. Наша Настя, знай, что мы все тебя очень любим!" – заключили родственники и команда Анастасии Заворотнюк.

После смерти Анастасии Заворотнюк в Сети опубликовали архивное видео проб актрисы на роль в "Моей прекрасной няне".

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Заслуженную артистку России 1 июня похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.