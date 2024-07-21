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Димаш Кудайберген обратился к своим фанатам

Димаш Кудайберген обратился к своим фанатам , фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 19:20 Фото: dimashnews.com
Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген 21 июля обратился к своим фанатам и сообщил, что продажи билетов на его концерт в Астане начнутся 22 июля, передает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram артист выложил видеоролик с обращением. 

"Дорогие друзья, завтра, в 14:00 по времени Астаны, мы начинаем старт продаж билетов на мой предстоящий сольный концерт, который должен пройти 13 сентября в городе Астана, на стадионе "Астана Арена". Буду вас всех ждать", – сказал он.

Отмечается, что билеты будут доступны на сайте билетного оператора Ticketon.kz.

Ранее Димаш Кудайберген заявил, что его предстоящий концерт в Астане будет отличаться от других выступлений. 

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