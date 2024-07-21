Димаш Кудайберген обратился к своим фанатам

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген 21 июля обратился к своим фанатам и сообщил, что продажи билетов на его концерт в Астане начнутся 22 июля, передает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram артист выложил видеоролик с обращением.

"Дорогие друзья, завтра, в 14:00 по времени Астаны, мы начинаем старт продаж билетов на мой предстоящий сольный концерт, который должен пройти 13 сентября в городе Астана, на стадионе "Астана Арена". Буду вас всех ждать", – сказал он.

Отмечается, что билеты будут доступны на сайте билетного оператора Ticketon.kz.

Ранее Димаш Кудайберген заявил, что его предстоящий концерт в Астане будет отличаться от других выступлений.