Димаш Кудайберген обратился к фанатам
32-летний народный артист РК у себя в Instagram накануне, 5 октября, опубликовал фрагменты с концертов в Мексике, которые состоялись год назад в рамках прошлого тура.
"Это была Мексика. Но это чувство… оно было со мной повсюду. Каждый город. Каждая сцена. Каждый из вас. STRANGER подарил мне воспоминания, которые я пронесу через всю жизнь. И меньше чем через две недели я снова выйду к свету софитов. Новый тур. DIMENSIONS. Увидимся", – написал Димаш, обращаясь к поклонникам.
Реакции от многомилионной армии поклонников ему ждать долго не пришлось:
- "Незабываемые воспоминания".
- "Ты снова услышишь эти крики! Вот увидишь!"
- "Мексика тебя любит! Скоро мы снова тебя увидим! Мы так взволнованы и с нетерпением ждем! Ты уникален!"
- "Это было незабываемо! Один из лучших концертов, на которых я побывала, был в Мексике. Уверяю тебя, в Чили у нас будет такая же атмосфера!"
- "Дух захватывает! Пусть новый тур принесет всем еще больше эмоций восторга и счастья! Потрясающие кадры! Хочется слушать эти овации еще и еще".
- "Я плачу, а ты плачешь? Это были лучшие концерты, на которых я побывала. Я получила огромное удовольствие. Мы ждем тебя с распростертыми объятиями! Я тебя обожаю и уже хочу снова тебя увидеть в моей любимой Мексике!"
- "О, потрясающие воспоминания! Вот как это выглядит и слышится со стороны сцены! Я думаю, вы знаете, что вас везде ждут и встречают с восторгом! Но в Мексике было что-то невероятное – и в аэропорту, и на концертах! Пусть DIMENSIONS подарит невероятные эмоции и вам, и зрителям!"
Материал по теме
3 октября 2026 года Димаш Кудайберген показал себя с нового ракурса. Он опубликовал селфи и сопроводил подписью: "В 32 года у селфи уже другая задача: показать, что жив-здоров. Красивый ракурс уже не нужен. Главное – снизу, чтобы подбородок точно попал в кадр". Фотография народного артиста Казахстана собрала множество лайков и тысячи восторженных комментариев. Поклонники со всего мира оценили шутку певца.