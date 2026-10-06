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Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген обратился к фанатам

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 16:16 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Через 12 дней, 18 октября 2026 года, стартует новый мировой концертный тур Димаша Кудайбергена. В связи с этим всемирно известный казахстанский исполнитель обратился к фанатам, сообщает Zakon.kz.

32-летний народный артист РК у себя в Instagram накануне, 5 октября, опубликовал фрагменты с концертов в Мексике, которые состоялись год назад в рамках прошлого тура.

"Это была Мексика. Но это чувство… оно было со мной повсюду. Каждый город. Каждая сцена. Каждый из вас. STRANGER подарил мне воспоминания, которые я пронесу через всю жизнь. И меньше чем через две недели я снова выйду к свету софитов. Новый тур. DIMENSIONS. Увидимся", – написал Димаш, обращаясь к поклонникам.

Реакции от многомилионной армии поклонников ему ждать долго не пришлось:

  • "Незабываемые воспоминания".
  • "Ты снова услышишь эти крики! Вот увидишь!"
  • "Мексика тебя любит! Скоро мы снова тебя увидим! Мы так взволнованы и с нетерпением ждем! Ты уникален!"
  • "Это было незабываемо! Один из лучших концертов, на которых я побывала, был в Мексике. Уверяю тебя, в Чили у нас будет такая же атмосфера!"
  • "Дух захватывает! Пусть новый тур принесет всем еще больше эмоций восторга и счастья! Потрясающие кадры! Хочется слушать эти овации еще и еще".
  • "Я плачу, а ты плачешь? Это были лучшие концерты, на которых я побывала. Я получила огромное удовольствие. Мы ждем тебя с распростертыми объятиями! Я тебя обожаю и уже хочу снова тебя увидеть в моей любимой Мексике!"
  • "О, потрясающие воспоминания! Вот как это выглядит и слышится со стороны сцены! Я думаю, вы знаете, что вас везде ждут и встречают с восторгом! Но в Мексике было что-то невероятное – и в аэропорту, и на концертах! Пусть DIMENSIONS подарит невероятные эмоции и вам, и зрителям!"

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3 октября 2026 года Димаш Кудайберген показал себя с нового ракурса. Он опубликовал селфи и сопроводил подписью: "В 32 года у селфи уже другая задача: показать, что жив-здоров. Красивый ракурс уже не нужен. Главное – снизу, чтобы подбородок точно попал в кадр". Фотография народного артиста Казахстана собрала множество лайков и тысячи восторженных комментариев. Поклонники со всего мира оценили шутку певца.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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