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Илья Ильин поздравил супругу с Днем семьи

Семья, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 06:51 Фото: Instagram/ilyailyinforever
8 июля известный спортсмен Илья Ильин чувственно поздравил супругу с Днем семьи, сообщает Zakon.kz.

Свою семью с Татьяной спортсмен сравнил с новой веточкой в семейном древе.

"Мы каждый день ухаживаем за нашим молодым деревцем! С терпением, принятием друг друга, без желания переделать, но с большим желанием поддержать и раскрыть новые грани любимого человека!"Илья Ильин

При этом Ильин признался, что не всегда все получается гладко! Но супруги слушают и слышат друг друга. Делают выводы и растят их семейное дерево дальше.

"И мне нравится какие из нас получаются "садовники", но здесь как в любой профессии, все время нужно повышать свои компетенции!" – эмоционально продолжил он размышления на своей странице в Instagram.

Днями ранее известная казахстанская певица Макпал Исабекова поделилась с поклонниками новостью о рождении второго ребенка.

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