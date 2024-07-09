Илья Ильин поздравил супругу с Днем семьи

8 июля известный спортсмен Илья Ильин чувственно поздравил супругу с Днем семьи, сообщает Zakon.kz.

Свою семью с Татьяной спортсмен сравнил с новой веточкой в семейном древе.

"Мы каждый день ухаживаем за нашим молодым деревцем! С терпением, принятием друг друга, без желания переделать, но с большим желанием поддержать и раскрыть новые грани любимого человека!" Илья Ильин

При этом Ильин признался, что не всегда все получается гладко! Но супруги слушают и слышат друг друга. Делают выводы и растят их семейное дерево дальше.

"И мне нравится какие из нас получаются "садовники", но здесь как в любой профессии, все время нужно повышать свои компетенции!" – эмоционально продолжил он размышления на своей странице в Instagram.

Днями ранее известная казахстанская певица Макпал Исабекова поделилась с поклонниками новостью о рождении второго ребенка.