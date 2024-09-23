Динара Сатжан улетела в Париж

Фото: Instagram/stories/dinarasatzhan

Популярная казахстанская ведущая Динара Сатжан на днях встретила день рождения и улетела в Париж. Заметками о путешествии бизнесвумен поделилась на личной странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

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