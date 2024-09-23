Динара Сатжан улетела в Париж
Фото: Instagram/stories/dinarasatzhan
Популярная казахстанская ведущая Динара Сатжан на днях встретила день рождения и улетела в Париж. Заметками о путешествии бизнесвумен поделилась на личной странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Сатжан активно размещает как снимки, так и видео, вдохновившись Францией. К одной из фотографий следует подпись: "Париж! Город, который учит жить по-французски".
Комментаторы пожелали теледиве отличного отдыха.
Ранее сообщалось, что 87-летний дедушка Динары Сатжан специально приехал на Игры кочевников.
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