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Динара Сатжан улетела в Париж

Динара Сатжан улетела в Париж, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 18:11 Фото: Instagram/stories/dinarasatzhan
Популярная казахстанская ведущая Динара Сатжан на днях встретила день рождения и улетела в Париж. Заметками о путешествии бизнесвумен поделилась на личной странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Сатжан активно размещает как снимки, так и видео, вдохновившись Францией. К одной из фотографий следует подпись: "Париж! Город, который учит жить по-французски".

Комментаторы пожелали теледиве отличного отдыха.

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Ранее сообщалось, что 87-летний дедушка Динары Сатжан специально приехал на Игры кочевников.

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