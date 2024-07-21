Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Джо Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис в качестве кандидата на выборах

Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис в качестве кандидата на выборах, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 23:26 Фото: Х/JoeBiden
Джо Байден 21 июля поддержал кандидатуру Камалы Харрис в качестве своего преемника в качестве кандидата на выборах от демократов, сообщает Zakon.kz.

Решение о выдвижении должна принять национальная конвенция Демократической партии.


"Моим первым решением в качестве кандидата от партии в 2020 году было выбрать Камалу Харрис в качестве вице-президента. И это было лучшим решением, которое я принял. Сегодня я хочу выразить свою полную поддержку и одобрение кандидатуры Камалы на пост кандидата от нашей партии в этом году. Демократы, настало время объединиться и победить Трампа. Давайте сделаем это", – написал в Байден в Х.

Ранее Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента США. В своем заявлении, которое он опубликовал в соцсети Х, Байден сообщил, что останется на посту президента до конца срока, но не будет добиваться переизбрания.

Читайте также

zakon.kz
Nestle оказалась в центре скандала из-за обвинений в торговле фекальной водой
Как Трамп отреагировал на решение Байдена выйти из президентской гонки
Как Трамп отреагировал на решение Байдена выйти из президентской гонки
Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента США
Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента США
Диана Абдуллаева
Байден Джо США 2024 год Выборы Президенты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Алматы
В Алматы под слоем штукатурки обнаружили панно 60-х годов
Астрологи рассказали, каким знакам зодиака повезет в конце июля
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: