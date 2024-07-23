Ерке Есмахан поделилась редкими кадрами с мужем, сделанными в Париже
Фото: Instagram/erke_esmahan
Недавно вернувшаяся из Парижа популярная казахстанская певица Ерке Есмахан поделилась редкими кадрами с мужем Раймбеком Бактыгереевым (сценический псевдоним Raim), сделанными в городе любви, сообщает Zakon.kz.
В Instagram-Stories 39-летняя артистка артистка опубликовала видео с фотосессии, которую устроила в Париже. На кадрах можно заметить и ее 28-летнего мужа.
Результатам фотосессии певица посвятила целый пост в соцсети. Среди серии снимков есть фото с Raim.
"Когда-то я придумала (раздачу. – Прим. ред.) 5 тыс., чтобы призвать людей к доброте. Доброе слово вернется к тебе. Доброе слово успокаивает душу. Доброе слово открывает дороги вашим детям. Доброе слово – хорошая энергия... Ну а тех, кто пишет всем плохие слова, винит в чужих грехах, и так много. Из-за этого в комментариях есть (раздача. – Прим. ред.) трех раз по 5 тыс." – написала Ерке Есмахан под публикацией, сделанной 22 июля 2024 года.
В комментариях артистку осыпали комплиментами, а также пожелали ей с мужем счастья:
- "Все женщины достойны быть счастливыми. Будьте всегда счастливой".
- "Несмотря на то, что не выигрывала 5 тыс., я ни разу не писала вам плохого".
- "Мы вас очень любим всей семьей. Желаю вам с Раим ага всего самого наилучшего".
- "Все, увидев у вас про раздачу 5 тыс., начали тоже так же делать. Но мне никогда не везло".
- "Откуда вы находите такие классные и нежные платья? Пусть никто не сглазит, вы очень красивая пара".
- "Пусть таких же сладких, как Муслим и Ислам, у вас будет больше. Будьте здоровы. Будьте счастливы. Главное – здоровье".
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