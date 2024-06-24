Ерке Есмахан поделилась радостным семейным событием

Известная казахстанская исполнительница поделилась со своими подписчиками в Instagram радостным семейным событием – их с Раймбеком Бактыгереевым (сценический псевдоним Raim) сыну исполнилось семь месяцев, сообщает Zakon.kz.

Об этом певица рассказала накануне, 23 июня 2024 года, опубликовав редкие семейные снимки.

"Семья. Сегодня Исламу – семь месяцев. Малыш, созданный любовью. Я безмерно благодарю Аллаха. Пусть в каждом доме будут благополучие, счастье, богатство. Пусть добро будет заразительным", – написала Ерке Есмахан.

Фолловеры тут же закидали исполнительницу хита "Қайда" поздравлениями и пожелали семье счастья:

"Поздравляем!"

"Раим стал красавчиком рядом с Ерке".

"Каждая женщина достойна быть счастливой".

"Ваши стол и посуда – отдельный вид искусства. Божественно".

"Тотенай, поздравляем с исполнением семи месяцев! Мы тебя любим!"

"Я радуюсь, видя счастье Ерке и Раима, и то, как они любят друг друга".

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Напомним, Raim и Ерке Есмахан сообщили, что стали родителями 23 ноября 2023 года. Позднее, 30 ноября, они раскрыли имя сына – супруги назвали малыша Исламом. 4 декабря Есмахан поблагодарила сотрудников роддома и заявила, что вернется в этот медцентр, чтобы родить девочку.