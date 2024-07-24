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16-летний актер, исполнивший роль Ералаша в "Слове пацана", устал от популярности

Актер, исполнивший роль Ералаша в &quot;Слово пацана&quot; устал от популярности, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 14:31 Фото: Instagram/yage_mudriy
16-летний российский актер Ярослав Могильников, сыгравший Ералаша в нашумевшем сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", заявил о выгорании. Эмоциональный пост он опубликовал в социальных сетях, вызвав переживания у поклонников, сообщает Zakon.kz.

19 июля 2024 года Могильников разместил большой пост в своем Telegram-канале.

Артист уточнил, что очень устал.

"Я прям чувствую, что из меня выжались абсолютно все силы, все. Как в моральном плане, так и в физическом. Я чувствую нереальное выгорание. За последние несколько дней испытываю большой стресс и переживания, каждый день я очень напряжен, будто вот-вот и произойдет внутренний бум".Ярослав Могильников

В продолжении он заявил об ухудшении памяти и сосредоточенности.

"Все, что мне хочется каждую секунду, это просто лежать и смотреть в потолок. Мне очень нужен отдых. К сожалению, в связи с плотным графиком это сделать практически нереально. Я просто понимаю, что убиваю себя, но не понимаю, что мне делать уже. Слишком много на меня взгрузилось, я просто не знаю, что делать, как дальше жить, куда идти и какой путь выбрать".Ярослав Могильников

После такого обращения фанаты выразили беспокойство. Могильников решил успокоить их и опубликовал уже аудиозапись 22 июля. В ней он отметил, что с ним все хорошо, попросил не волноваться.

"Просто я не знаю, куда мне двигаться дальше", – заключил он.

15 июля 2024 года 47-летний известный актер Сергей Бурунов, сыгравший Кирилла Суворова, отца Вовы и Марата, в нашумевшем сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", высказался о продолжении съемок криминальной драмы. По его словам, "Слово" затрагивает конкретный исторический факт, а "дальше уже "Бригада". Таким образом, "российский голос Леонардо Ди Каприо" выступил против дальнейшего продолжения.

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