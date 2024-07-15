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Актер Бурунов выступил против продолжения сериала "Слово пацана"

Актер Бурунов выступил против продолжения сериала &quot;Слово пацана&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 13:23 Фото: Instagram/sergeyburunovofficial
47-летний известный актер Сергей Бурунов, сыгравший Кирилла Суворова, отца Вовы и Марата, в нашумевшем сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" высказался о продолжении съемок криминальной драмы, сообщает Zakon.kz.

По словам Бурунова, "Слово" затрагивает конкретный исторический факт, а "дальше уже "Бригада".

Таким образом, как отмечено в публикации издания NEWS.ru, "российский голос Леонардо Ди Каприо" выступил против дальнейшего продолжения.

Он уточнил также, что не видит смысла.

"Это вопрос не ко мне, но, честно, не хотел бы. История затрагивает конкретный исторический факт, посвященный казанскому феномену, и определенный отрезок времени с 1986 по 1989 год. Дальше уже "Бригада".Сергей Бурунов

В августе 2023 года актер анонсировал сериал на своей странице в Instagram. Тогда он отметил, что это очень важный для него проект.

"Знаете, среди огромного количества сценариев, которые ко мне приходят, редко везет на жемчужины. Когда я начал читать "Слова пацана", я не мог оторваться. Открыл вечером, не заметил, как наступило утро. И, конечно, сразу дал согласие авторам. Мне даже жаль, что я не молодой пацан, чтобы сыграть одну из главных ролей".Сергей Бурунов

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Сериал Жоры Крыжовникова, основанный на книге Роберта Гараева "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х", вышел в ноябре 2023 года. Он стал очень популярен среди молодежи, что вызвало беспокойство у чиновников не только России, но и Казахстана.

4 февраля 2024 года Крыжовников сообщил, что сериал будет продлен на второй сезон. Он добавил, что его команда сразу рассчитывала снять три сезона "Слова пацана", а их действие должно было происходить в 1989, 1991 и 1993 годах.

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