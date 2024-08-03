Исполнитель главной роли в сериале "Слово пацана" показал, как проводит лето с семьей

33-летний актер Иван Янковский обрел невероятную популярность, исполнив Вову Адидаса в нашумевшем сериале 2023 года "Слово пацана. Кровь на асфальте". 2 августа 2024 года внук народного артиста СССР Олега Янковского поделился редкими кадрами с женой и сыном, сообщает Zakon.kz.

Артист не любит делиться подробностями личной жизни, но на этот раз показал трогательные кадры семейного отдыха.

Снимки пятикратный лауреат премии "Золотой орел" разместил на личной странице в Instagram,

Подпись к публикации весьма лаконична: "Лайф".

Комментаторы забросали комплиментами звездное семейство:

Какие живые фотки.

Такие красивые и счастливые.

Какой же вы прекрасный актер, как же убедительны, как хороши! Спасибо вам за ваши прекрасные работы!

Три раза лайкнула.

Сын – копия мамы.

Любовь придумали, когда вы встретились, – пишут пользователи Сети.

Иван – внук народного артиста СССР Олега Янковского и сын Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры.

В 2023 году с участием Янковского вышло три громких проекта: "Фишер", "Слово пацана. Кровь на асфальте" и "Плейлист волонтера".

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Ранее 47-летний известный актер Сергей Бурунов, сыгравший Кирилла Суворова, отца Вовы и Марата, в сериале, высказался о продолжении съемок криминальной драмы. "Российский голос Леонардо Ди Каприо" выступил против дальнейшего продолжения. Он уточнил также, что не видит смысла.