Исполнитель главной роли в сериале "Слово пацана" показал, как проводит лето с семьей
Артист не любит делиться подробностями личной жизни, но на этот раз показал трогательные кадры семейного отдыха.
Снимки пятикратный лауреат премии "Золотой орел" разместил на личной странице в Instagram,
Подпись к публикации весьма лаконична: "Лайф".
Комментаторы забросали комплиментами звездное семейство:
- Какие живые фотки.
- Такие красивые и счастливые.
- Какой же вы прекрасный актер, как же убедительны, как хороши! Спасибо вам за ваши прекрасные работы!
- Три раза лайкнула.
- Сын – копия мамы.
- Любовь придумали, когда вы встретились, – пишут пользователи Сети.
Иван – внук народного артиста СССР Олега Янковского и сын Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры.
В 2023 году с участием Янковского вышло три громких проекта: "Фишер", "Слово пацана. Кровь на асфальте" и "Плейлист волонтера".
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