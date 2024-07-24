Димаш Кудайберген опубликовал снимок со встречи с поклонниками из Китая

Снимок он опубликовал в Instagram.

Поклонники артиста восхитились тем, как его встретили в Китае:

– Счастливые девчонки!

– Ты выглядишь счастливым, мой дорогой друг. В твоих глазах что-то больше, мечтательный взгляд! Наслаждайтесь каждым моментом! Люблю тебя, солнышко.

– Классная фотография! Благодарим дорогих Chinese Dears за то, что каждый раз встречают тебя с такой теплотой и любовью. Ждем твое выступление на Сингер! А билеты на твой концерт в Астане разлетаются, как горячие баурсаки. Удачи тебе во всех твоих делах! Береги себя!

– Я ждала это селфи, Ди. И еще видео есть... хочется увидеть всех эмоции снова счастливые. Какое счастье видеть тебя счастливым. Жду сильно твоего выступления на Сингер. Дуэт будет знаковый!