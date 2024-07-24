Пост певицы Молдир Ауелбековой вызвал бурные обсуждения в соцсетях

37-летняя казахстанская певица Молдир Ауелбекова опубликовала новый пост, обратившись с вопросом об отношениях мужчин и женщин к поклонникам. Размышления исполнительницы нашли отклик среди ее армии поклонников, сообщает Zakon.kz.

Бывшая солистка группы КешYou разместила отрывок своего выступления на странице в Instagram 26 июля 2024 года. В подписи к публикации значится следующая подпись:

"Стереотип "Женщинам от мужчин нужны только деньги" придумали те, у которых этих денег нет. Согласны ли вы?"

Многочисленные комментаторы единогласно согласились с автором. Также они отметили, что финалистка реалити-шоу SuperStar KZ прекрасно выглядит.

"Каждая девушка должна быть счастлива. Это только в руках сознательных, образованных мужчин", – считают подписчицы.

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В конце 2023 года Ауелбекова похвасталась подарком семилетнему сыну за 60 млн тенге. Как оказалась, певица подарила ребенку квартиру.