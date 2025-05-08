Подросшие дочь и сын Тимати умилили поклонников бабушки-блогера
Фото: Instagram/timatiofficial
65-летняя мама популярного российского хип-хоп-исполнителя и предпринимателя Тимура Юнусова (более известен как Тимати) показала подросших внучку и внука. Серию снимков Алисы и Ратмира, сделанных во время отдыха, Симона Яковлевна опубликовала в Instagram 8 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Под публикацией родительница Тимати написала:
"Все дети отдохнули, с новыми силами врываемся в реальность".
Кадры настолько понравились подписчикам Юнусовой, что количество лайков публикации стремительно растет. Также фолловеры оставляют восхищенные комментарии:
- "Зайчики".
- "Шикарные".
- "Какие красивые детки".
- "Потрясающие фотографии".
- "Очень красивые фотографии, веет уютом".
- "Очень красивые кадры. И детишки красивые, спортивные".
- "Фотограф талантливый! Очень красивые кадры и сами дети шикарные".
Вместе с тем поклонники после новостей о беременности девушки сына поздравили Симону Яковлевну со скорым пополнением:
- "Поздравляю вас с будущим внуком или внучкой".
Также солнечными снимками с детьми поделился Тимати.
Поклонники хип-хоп-исполнителя отметили, что их кумир – лучший отец, несмотря ни на что. Они также написали, что в скором времени подобные фотографии будут и с будущим малышом:
- "Скоро с тремя будет нырять".
- "Дети живут свою лучшую жизнь".
- "Что бы ни говорили, Тимати – лучший отец для своих детей! Всегда рядом!"
- "Тимати – красавчик! Нравится, как он развивается, смотрю на него и вдохновляюсь".
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