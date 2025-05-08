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Культура и шоу-бизнес

Подросшие дочь и сын Тимати умилили поклонников бабушки-блогера

Подросшие дочь и сын Тимати умилили поклонников бабушки-блогера, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 10:41 Фото: Instagram/timatiofficial
65-летняя мама популярного российского хип-хоп-исполнителя и предпринимателя Тимура Юнусова (более известен как Тимати) показала подросших внучку и внука. Серию снимков Алисы и Ратмира, сделанных во время отдыха, Симона Яковлевна опубликовала в Instagram 8 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией родительница Тимати написала:

"Все дети отдохнули, с новыми силами врываемся в реальность".

Кадры настолько понравились подписчикам Юнусовой, что количество лайков публикации стремительно растет. Также фолловеры оставляют восхищенные комментарии:

  • "Зайчики".
  • "Шикарные".
  • "Какие красивые детки".
  • "Потрясающие фотографии".
  • "Очень красивые фотографии, веет уютом".
  • "Очень красивые кадры. И детишки красивые, спортивные".
  • "Фотограф талантливый! Очень красивые кадры и сами дети шикарные".

Вместе с тем поклонники после новостей о беременности девушки сына поздравили Симону Яковлевну со скорым пополнением:

  • "Поздравляю вас с будущим внуком или внучкой".

Также солнечными снимками с детьми поделился Тимати.

Поклонники хип-хоп-исполнителя отметили, что их кумир – лучший отец, несмотря ни на что. Они также написали, что в скором времени подобные фотографии будут и с будущим малышом:

  • "Скоро с тремя будет нырять".
  • "Дети живут свою лучшую жизнь".
  • "Что бы ни говорили, Тимати – лучший отец для своих детей! Всегда рядом!"
  • "Тимати – красавчик! Нравится, как он развивается, смотрю на него и вдохновляюсь".

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, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 10:41
Шок и паника: реакция Тимати на новость о беременности его девушки

Ранее мама Тимати поставила точку в слухах о беременности его молодой девушки.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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