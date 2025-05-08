Подросшие дочь и сын Тимати умилили поклонников бабушки-блогера

65-летняя мама популярного российского хип-хоп-исполнителя и предпринимателя Тимура Юнусова (более известен как Тимати) показала подросших внучку и внука. Серию снимков Алисы и Ратмира, сделанных во время отдыха, Симона Яковлевна опубликовала в Instagram 8 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией родительница Тимати написала:

"Все дети отдохнули, с новыми силами врываемся в реальность".

Кадры настолько понравились подписчикам Юнусовой, что количество лайков публикации стремительно растет. Также фолловеры оставляют восхищенные комментарии:

"Зайчики".

"Шикарные".

"Какие красивые детки".

"Потрясающие фотографии".

"Очень красивые фотографии, веет уютом".

"Очень красивые кадры. И детишки красивые, спортивные".

"Фотограф талантливый! Очень красивые кадры и сами дети шикарные".

Вместе с тем поклонники после новостей о беременности девушки сына поздравили Симону Яковлевну со скорым пополнением:

"Поздравляю вас с будущим внуком или внучкой".

Также солнечными снимками с детьми поделился Тимати.

Поклонники хип-хоп-исполнителя отметили, что их кумир – лучший отец, несмотря ни на что. Они также написали, что в скором времени подобные фотографии будут и с будущим малышом:

"Скоро с тремя будет нырять".

"Дети живут свою лучшую жизнь".

"Что бы ни говорили, Тимати – лучший отец для своих детей! Всегда рядом!"

"Тимати – красавчик! Нравится, как он развивается, смотрю на него и вдохновляюсь".

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