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Богатейший азербайджанец показал дом детства

Богатейший азербайджанец показал дом детства, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 17:08 Фото: Instagram/eminofficial
Известный азербайджанский певец и предприниматель Эмин Агаларов (Emin) показал дом, в котором он вырос, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео богатейший азербайджанец опубликовал в своем Instagram 13 августа 2024 года.

"Показываю вам дом моего детства – место, где началась история SeaBreeze. Для меня это не просто воспоминание, а целый мир, полный эмоций и дорогих сердцу моментов. Делюсь с вами частичкой своей души", – написал под публикацией Эмин Агаларов.

Воспоминания, в которые окунулся артист, растрогали его подписчиков:

  • "Из детских воспоминаний вы построили целый город".
  • "Очень важно помнить свои корни! И всегда приятно продолжать семейные традиции!"
  • "Эмин, как душевно и трогательно. Спасибо тебе, что делишься своими воспоминаниями".
  • "Аж слезы у меня покатились... Да еще и бабушка... Не трогайте этот дом... Там каждый камушек дорог".

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