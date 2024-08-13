Богатейший азербайджанец показал дом детства

Соответствующее видео богатейший азербайджанец опубликовал в своем Instagram 13 августа 2024 года.

"Показываю вам дом моего детства – место, где началась история SeaBreeze. Для меня это не просто воспоминание, а целый мир, полный эмоций и дорогих сердцу моментов. Делюсь с вами частичкой своей души", – написал под публикацией Эмин Агаларов.