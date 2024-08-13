Богатейший азербайджанец показал дом детства
Фото: Instagram/eminofficial
Известный азербайджанский певец и предприниматель Эмин Агаларов (Emin) показал дом, в котором он вырос, сообщает Zakon.kz.
Соответствующее видео богатейший азербайджанец опубликовал в своем Instagram 13 августа 2024 года.
"Показываю вам дом моего детства – место, где началась история SeaBreeze. Для меня это не просто воспоминание, а целый мир, полный эмоций и дорогих сердцу моментов. Делюсь с вами частичкой своей души", – написал под публикацией Эмин Агаларов.
Воспоминания, в которые окунулся артист, растрогали его подписчиков:
- "Из детских воспоминаний вы построили целый город".
- "Очень важно помнить свои корни! И всегда приятно продолжать семейные традиции!"
- "Эмин, как душевно и трогательно. Спасибо тебе, что делишься своими воспоминаниями".
- "Аж слезы у меня покатились... Да еще и бабушка... Не трогайте этот дом... Там каждый камушек дорог".
Ранее казахстанский "отец мобилографии" и блогер Кыран Талапбек показал эксклюзивный обзор дома Эмина Агаларова.
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