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Вышел трейлер фильма "Хеллбой: Проклятие Горбуна"

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 04:20 Фото: Х/darkhorizons
28 июля Ketchup Entertainment выпустила первый трейлер "Хеллбоя: Проклятие Горбуна", сообщает Zakon.kz.

Прежде всего надо отметить, что хоррор основан на комиксах издательства Dark Horse и не будет связан ни с дилогией Гильермо Дель Торо, ни с перезапуском 2019 года, в котором играл Дэвид Харбор.

Комикс, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 04:20

Фото: Х/Get2DaChopra

Само действие фильма происходит в районе гор Аппалачи в 1950-х годах. В центре сюжета оказывается не только полудемон, но и новенький агент Бюро паранормальных исследований и обороны. Вместе они должны доставить в ведомство опасного паука с мистическими способностями. Однако в процессе перевозки напарники попадают в аварию и сталкиваются с таинственным Горбуном, собирателем душ для дьявола, и ведьмами, которые находятся в его подчинении.

Известно, что картина получила рейтинг "для взрослых". При этом авторы стремились создать визуальные эффекты без использования компьютерной графики.

23 июля Warner Bros. Pictures выпустила новый трейлер фильма "Джокер: Безумие на двоих", где в главной роли снялась Леди Гага.

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