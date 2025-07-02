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Культура и шоу-бизнес

Вышел трейлер финального фильма "Аббатство Даунтон"

&quot;Аббатство Даунтон: Грандиозный финал&quot; - трейлер , фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 08:31 Фото: Focus Features
1 июля компания Focus Features выпустила трейлер фильма "Аббатство Даунтон: Грандиозный финал" – заключительной части трилогии, сообщает Zakon.kz.

Судя по трейлеру, леди Мэри Кроули разводится с Генри Талботом, что вызывает скандал. В семье возникают финансовые проблемы, из‑за чего прежняя жизнь в Даунтоне оказывается под угрозой. Действие фильма "Аббатство Даунтон: Грандиозный финал" разворачивается в 1930 году.

Сериал "Аббатство Даунтон" показывали с 2010 по 2016 год. В 2019 году его впервые расширили до полнометражного фильма с одноименным названием. В 2022 году вышла часть "Новая эра".

Картина "Аббатство Даунтон: Грандиозный финал" станет последней. В зарубежный прокат она выйдет 12 сентября.

Между тем в мире моды бушуют свои страсти. Итальянский модный дом Prada обвинили в воровстве дизайна сандалей.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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