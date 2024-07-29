"В стиле Шатунова": исполнитель хита про ландыши обратился к армии фанатов
Фото: Instagram.com/jazzdauren
Популярный казахстанский исполнитель Жандаурен Аблаев, известный как Jazzdauren, назвал дату выхода новой песни. Об этом он заявил на личной странице в Instagram.
Свое обращение он разместил 28 июля 2024 года.
"Друзья, на следующий неделе выйдет новый трек!" – говорится в подписи к одной из публикаций.
Далее названа дата и название новой композиции.
Услышать песню под названием "Первая любовь" можно будет уже 2 августа 2024 года.
Комментаторы молниеносно принялись оставлять благодарности и восторженные отзывы.
- Такой молодец! Спасибо твоим авторам за честные песни без хайпа и от души. Спасибо тебе за любовь к слушателям и душевную подачу...
- Люди соскучились по простым песням. Браво.
- Каждая песня со смыслом и с интересной мелодией. Успехов творческих тебе, дорогой. Так держать.
- Как у вас это получается, каждая песня-то хит.
- Все-таки уникально тембр голоса похож на Юрин. И народу нравится, – пишут пользователи Сети.
17 мая Аблаев опубликовал отрывок из новой песни про выпускников под названием "Одноклассники". А его первый хит "Дарите женщинам цветы" продолжает набирать просмотры в Youtube.
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