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"В стиле Шатунова": исполнитель хита про ландыши обратился к армии фанатов

&quot;Казахстанский Юра Шатунов&quot; обратился к армии фанатов, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 09:19 Фото: Instagram.com/jazzdauren
Популярный казахстанский исполнитель Жандаурен Аблаев, известный как Jazzdauren, назвал дату выхода новой песни. Об этом он заявил на личной странице в Instagram.

Свое обращение он разместил 28 июля 2024 года.

"Друзья, на следующий неделе выйдет новый трек!" – говорится в подписи к одной из публикаций.

Далее названа дата и название новой композиции.

Услышать песню под названием "Первая любовь" можно будет уже 2 августа 2024 года.

Комментаторы молниеносно принялись оставлять благодарности и восторженные отзывы.

  • Такой молодец! Спасибо твоим авторам за честные песни без хайпа и от души. Спасибо тебе за любовь к слушателям и душевную подачу...
  • Люди соскучились по простым песням. Браво.
  • Каждая песня со смыслом и с интересной мелодией. Успехов творческих тебе, дорогой. Так держать.
  • Как у вас это получается, каждая песня-то хит.
  • Все-таки уникально тембр голоса похож на Юрин. И народу нравится, – пишут пользователи Сети.

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