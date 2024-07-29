"В стиле Шатунова": исполнитель хита про ландыши обратился к армии фанатов

Популярный казахстанский исполнитель Жандаурен Аблаев, известный как Jazzdauren, назвал дату выхода новой песни. Об этом он заявил на личной странице в Instagram.

Свое обращение он разместил 28 июля 2024 года.

"Друзья, на следующий неделе выйдет новый трек!" – говорится в подписи к одной из публикаций.

Далее названа дата и название новой композиции.

Услышать песню под названием "Первая любовь" можно будет уже 2 августа 2024 года.

Комментаторы молниеносно принялись оставлять благодарности и восторженные отзывы.

Такой молодец! Спасибо твоим авторам за честные песни без хайпа и от души. Спасибо тебе за любовь к слушателям и душевную подачу...

Люди соскучились по простым песням. Браво.

Каждая песня со смыслом и с интересной мелодией. Успехов творческих тебе, дорогой. Так держать.

Как у вас это получается, каждая песня-то хит.

Все-таки уникально тембр голоса похож на Юрин. И народу нравится, – пишут пользователи Сети.

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