Смелый наряд Аллы Пугачёвой вызвал бурное обсуждение в Сети
Фото: Instagram/maxgalkinru
Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва вместе с мужем Максимом Галкиным посетила фестиваль Лаймы Вайкуле в Латвии. Видеороликом с мероприятия поделилась одна из поклонниц певицы 28 июля 2024 года, сообщает Zakon.kz.
75-летняя артистка вышла в свет в черном наряде: мини-шорты, топ, укороченный пиджак и шляпа.
"Браво, Алла Борисовна!" – скандировала публика фестиваля, встречая Пугачёву и Галкина.
Смелый наряд Примадонны вызвал бурное обсуждение. Несмотря на то, что среди комментаторов были и те, кто напомнил артистке про возраст, количество восторженных поклонников преобладало:
- "Алла Борисовна – лучшая!"
- "Какая же она красивая, ухоженная!"
- "Легенда, неповторимая, незаменимая".
- "Молодец, всем шортики надеть в ее возрасте".
- "Ну вот, что значит рядом молодой муж. Как девочка, ухоженная и счастливая".
- "Шикарные, Максим и Алла – бриллианты России. Вы – наша гордость и мощь Родины".
- "Только от зависти, пожалуйста, не лопните все... Только живите, Алла Борисовна. Мы вас любим всегда".
1 июня 2024 года Алла Пугачева опубликовала снимки со своим мужем Максимом Галкиным. На фото пара улыбается и обнимается на фоне яхт на берегу моря.
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