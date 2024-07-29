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Смелый наряд Аллы Пугачёвой вызвал бурное обсуждение в Сети

Смелый наряд Аллы Пугачёвой вызвал бурное обсуждение в Сети, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 17:49 Фото: Instagram/maxgalkinru
Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва вместе с мужем Максимом Галкиным посетила фестиваль Лаймы Вайкуле в Латвии. Видеороликом с мероприятия поделилась одна из поклонниц певицы 28 июля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

75-летняя артистка вышла в свет в черном наряде: мини-шорты, топ, укороченный пиджак и шляпа.

"Браво, Алла Борисовна!" – скандировала публика фестиваля, встречая Пугачёву и Галкина.

Смелый наряд Примадонны вызвал бурное обсуждение. Несмотря на то, что среди комментаторов были и те, кто напомнил артистке про возраст, количество восторженных поклонников преобладало:

  • "Алла Борисовна – лучшая!"
  • "Какая же она красивая, ухоженная!"
  • "Легенда, неповторимая, незаменимая".
  • "Молодец, всем шортики надеть в ее возрасте".
  • "Ну вот, что значит рядом молодой муж. Как девочка, ухоженная и счастливая".
  • "Шикарные, Максим и Алла – бриллианты России. Вы – наша гордость и мощь Родины".
  • "Только от зависти, пожалуйста, не лопните все... Только живите, Алла Борисовна. Мы вас любим всегда".

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