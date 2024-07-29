Смелый наряд Аллы Пугачёвой вызвал бурное обсуждение в Сети

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва вместе с мужем Максимом Галкиным посетила фестиваль Лаймы Вайкуле в Латвии. Видеороликом с мероприятия поделилась одна из поклонниц певицы 28 июля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

75-летняя артистка вышла в свет в черном наряде: мини-шорты, топ, укороченный пиджак и шляпа.

"Браво, Алла Борисовна!" – скандировала публика фестиваля, встречая Пугачёву и Галкина.

Смелый наряд Примадонны вызвал бурное обсуждение. Несмотря на то, что среди комментаторов были и те, кто напомнил артистке про возраст, количество восторженных поклонников преобладало:

"Алла Борисовна – лучшая!"

"Какая же она красивая, ухоженная!"

"Легенда, неповторимая, незаменимая".

"Молодец, всем шортики надеть в ее возрасте".

"Ну вот, что значит рядом молодой муж. Как девочка, ухоженная и счастливая".

"Шикарные, Максим и Алла – бриллианты России. Вы – наша гордость и мощь Родины".

"Только от зависти, пожалуйста, не лопните все... Только живите, Алла Борисовна. Мы вас любим всегда".

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1 июня 2024 года Алла Пугачева опубликовала снимки со своим мужем Максимом Галкиным. На фото пара улыбается и обнимается на фоне яхт на берегу моря.